Cosa succede con il pareggio in Napoli-Chelsea, cosa serve per passare: combinazioni e risultati

In caso di pareggio del Napoli con il Chelsea, per la qualificazione ai playoff sono necessari alcuni risultati. L’attenzione è focalizzata anzitutto su Olympiacos, Athletic Bilbao, PSV Eindhoven, AS Monaco e Bayer Leverkusen che precedono gli azzurri.

Il Napoli può qualificarsi ai playoff di Champions League 2025–2026 anche in caso di pareggio con il Chelsea. Cosa succede con questo risultato e cosa serve per passare il turno? Con 9 punti i partenopei possono agganciare almeno il 24° posto e accedere agli spareggi ma devono sperare in una combinazione di risultati favorevoli.

La squadra di Antonio Conte è a quota 8 in classifica (qui quella ufficiale della Uefa) ed è attualmente al 25° posto (-5 differenza reti), ma l'ultima giornata da giocare in casa al Maradona regala ancora un'opportunità per non essere eliminati dalla Coppa. Il pari coi londinesi rende tutto più complicato ma non impossibile a patto che alcune delle squadre che precedono gli azzurri in graduatoria escano sconfitte dai rispettivi incontri (si giocano tutti alle 21). L'attenzione è focalizzata anzitutto su Olympiacos (8 punti e -5 dr), Athletic Bilbao (8 punti e -4 dr), PSV Eindhoven (8 punti e +1 dr, che in Olanda inflisse un batosta ai campani), AS Monaco (9 punti e -6 dr) e Bayer Leverkusen (9 punti e -4 dr) che precedono gli azzurri.

In caso di pareggio del Napoli con il Chelsea, per recuperare almeno un posto guardando a quelle davanti e agguantare la qualificazione sono necessari alcuni risultati: la sconfitta con 2 gol di scarto del Bayer Leverkusen (che si ritroverebbe con una differenza reti peggiore) col Villarreal oppure la sconfitta di una tra AS Monaco con la Juve, PSV con il Bayern Monaco, Olympiacos con l'Ajax e Athletic Bilbao con lo Sporting Lisbona consentirebbero alla squadra di Conte di entrare tra le prime 24.

Il Napoli deve guardare anche agli altri risultati delle squadre che sono dietro e che potrebbero scavalcarlo in caso di vittoria, ecco perché serve che si verifichino questi esiti: pareggio o sconfitta per Copenaghen (8 punti e -6 dr contro il quale i partenopei raccolsero un pareggio beffa) impegnato a Barcellona, Club Brugge (7 punti e -6 dr) che ospita il Marsiglia, per il Pafos (6 punti e -6 dr) con lo Slavia Praga, per il Bodo Glimt (6 punti e -2 dr) in casa dell'Atletico Madrid; pareggio o vittoria del Real Madrid a Lisbona contro il Benfica (6 punti e -4 dr). Tutte condizioni che potrebbero venir meno qualora il pareggio bastasse al Napoli per fare un salto in avanti in classifica sorpassando più squadre.