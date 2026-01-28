Perché oggi si giocano tutte le partite del girone di Champions League contemporaneamente

L'ultima giornata della fase campionato della Champions League sarà uno spettacolo unico con 36 squadre in campo contemporaneamente e la classifica che potrà variare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Come accaduto un anno fa l'atto conclusivo della prima fase del torneo vedrà 18 partite giocate nello stesso momento, in un unico slot previsto alle ore 21:00 e non più spalmate in due giorni come è sempre accaduto. E alla fine dei 90 minuti ci saranno i verdetti definitivi per il passaggio agli ottavi di finale, la qualificazione agli spareggi oppure l'eliminazione definitiva, dato che dallo scorso anno non esiste più la retrocessione in Europa League.

Tutte le squadre in campo in contemporanea

Il nuovo format allargato che abbraccia 36 squadre prevede un'ultima giornata di Champions League folle, con 18 partite che si giocheranno tutte nello stesso momento per rispettare il principio della contemporaneità, proprio come accade dei campionati nazionali al termine della stagione quando ci sono ancora situazioni da risolvere. La soluzione è un turno unico nel suo genere, voluto dalla UEFA per garantire la massima chiarezza: nessuna squadra potrà fare calcoli sul risultato avversarie perché tutte saranno un campo nello stesso momento e ognuna dovrà lottare per il suo obiettivo senza avere già il quadro completo.

Lo scorso anno, al debutto di questo format, l'ultima giornata ha regalato grandi emozioni anche questa volta lo spettacolo è garantito perché la classifica è molto corta e ogni cosa potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Tutte le squadre giocano alle 21:00 per esigenze televisive e si è scelto di scendere in campo proprio di mercoledì per consentire a tutte di avere sufficiente riposo tra un weekend di campionato e l'altro. Solo Arsenal e Bayern Monaco potranno sedersi in poltrona perché già qualificate matematicamente agli ottavi di finale di Champions League, mentre tutte le altre partecipanti dovranno dare il massimo per evitare i playoff o addirittura l'eliminazione.