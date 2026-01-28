Quando ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League: le date degli spareggi

Questa sera si chiude la fase a campionato della Champions League 2025-2026. Tre squadre italiane sono sicure di disputare i playoff, ma difficilmente riusciranno a strappare un posto per gli ottavi. Il Napoli invece è a rischio eliminazione totale. Venerdì 30 gennaio, alle ore 12, a Nyon, si terrà il sorteggio dei playoff, un evento molto atteso. Dai playoff sono possibili derby, quindi qualora il tabellone lo permettesse ci potrebbe essere anche uno scontro da due club italiani.

Quando si sorteggiano i playoff di Champions League: data e orario

Come sempre sarà Nyon il teatro del sorteggio della Champions League. Gli accoppiamenti dei playoff verranno resi noti venerdì 30 gennaio. La procedura di sorteggio inizierà esattamente alle ore 12, nell'arco di quindici o venti minuti le squadre interessate conosceranno il proprio avversario.

Dove vedere il sorteggio dei playoff in tv e streaming

Ci sono diversi modi per seguire il sorteggio dei playoff della Champions 2026. Gli abbonati di Sky potranno farlo collegandosi sul canale 200 (Sky Sport 24) e in streaming potranno seguirlo tramite Sky Go. NOW trasmetterà il sorteggio in streaming, così come Prime Video, che trasmette il miglior match del mercoledì della Champions League. Inoltre, sarà possibile vedere le operazioni di sorteggio sul canale YouTube della Uefa e sul sito ufficiale uefa.tv, in questi ultimi due casi in modalità gratuita.

Il calendario dei playoff: quando si giocano

I playoff della Champions League 2025-2026 si terranno nel mese di febbraio. Dopo il sorteggio verranno stabilite date e calendario. Le gara d'andata dei playoff si terranno martedì 17 e mercoledì 18 febbraio. La settimana successiva quelle di ritorno, martedì 24 e mercoledì 25 febbraio.