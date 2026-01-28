Tabellone Champions League, gli incroci agli ottavi e i playoff: le possibili avversarie delle italiane

Questa sera si tiene l'ultima giornata della fase a campionato della Champions League 2025-2026. Nessuno conosce ancora totalmente il proprio destino, eccetto l'Arsenal che ha vinto tutte le partite. Atalanta, Inter e Juventus hanno la possibilità di arrivare direttamente tra le prime otto, ma è difficile. Il Napoli rischia la clamorosa eliminazione ed ha nei playoff l'obiettivo massimo. In ogni caso da stasera si potrà iniziare a guardare alla fase a eliminazione diretta e dunque al tabellone della Champions League e anche ai playoff, nei quali ci potrebbe essere anche un derby tra squadre di Serie A.

Champions League, il tabellone degli ottavi: gli incroci

Le prime otto classificate della fase a campionato della Champions League si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. La prima, la quarta, la quinta e l'ottava saranno nella parte alta del tabellone. Le altre in quella bassa. Queste otto, al momento sicure sono solo Arsenal e Bayern Monaco, attenderanno le squadre vincenti nei playoff, che si terranno nel mese di febbraio.

Gli incroci nel tabellone dei playoff di Champions

Qui per definire il tabellone c'è bisogno di un sorteggio, che si terrà venerdì 30 gennaio a Nyon. Le squadre classificate dalla 9ª alla 24ª posizione saranno sorteggiate in modo preciso. Praticamente le prime otto, cioè quelle piazzate dalla nona alla sedicesima posizione saranno teste di serie e sfideranno nei playoff una delle squadre non incluse tra le teste di serie. Ogni testa di serie sarà abbinata tramite sorteggio a una squadra non testa di serie.

Tutte le squadre saranno sorteggiate a coppie di due: (club classificati alla 9ª e la 10ª posizione saranno in un'urna, così come quelle dell'11ª e 12ª e così via), con gli incroci che saranno in un certo senso al rovescio. La prima e la seconda delle non elette sfideranno le ultime due qualificate, ma sarà sempre il sorteggio a stabilire tutto.

9ª o 10ª contro 23ª o 24ª

10ª o 9ª contro 24ª o 23ª

11ª o 12ª contro 22ª o 21ª

12ª o 11ª contro 21ª o 22ª

13ª o 14ª contro 20ª o 19ª

14ª o 13ª contro 19ª o 20ª

15ª o 16ª contro 17ª o 18ª

16ª o 15ª contro 18ª o 17ª

Il tabellone della Champions League alla vigilia dell’ultima giornata della fase a campionato.

Le possibili avversarie di Inter, Juve e Atalanta agli ottavi o playoff

Difficile prevedere le avversarie di Inter, Juventus e Atalanta. La classifica è cortissima e fare previsioni è complicato. L'Atalanta con 13 punti ha più chance rispetto a Inter e Juventus che ne hanno 12 di entrare tra le prime otto. Ma in una manciata di punti ci sono una dozzina di squadre. Sicuramente a Inter, Juve e Atalanta conviene essere il più avanti possibile per evitare una delle big che quasi certamente resterà fuori dalle magiche otto. A rischio ci sono finanche Manchester City e Paris Saint Germain. Dunque serve essere il più in alto possibile per provare ad avere un sorteggio più abbordabile nei playoff.