Nessuna italiana agli ottavi di Champions League: Inter, Juve e Atalanta finiscono agli spareggi

Non c'è soddisfazione per le italiane in questa ultima folle serata della fase campionato della Champions League. La classifica ha subito mille cambiamenti, molti favorevoli a Inter, Juventus e Atalanta che però non ci hanno messo del loro per raggiungere gli ottavi di finale: nessuna ha sfruttato l'occasione che era a portata di mano ed è svanita in un attimo.

La Dea chiude il percorso con il KO pesante contro l'Union Saint-Gilloise, i bianconeri si accontentano di un pareggio scialbo in casa del Monaco e soltanto i nerazzurri hanno qualcosa da recriminare perché con la vittoria contro il Borussia Dortmund per qualche minuto si sono piazzati all'ottavo posto, scippato via all'ultimo secondo. Ora tutte e tre attenderanno di conoscere il proprio destino e il possibile cammino nel tabellone della fase a eliminazione diretta.

Beffa Inter, vince ma non è agli ottavi

Non è bastato neanche vincere per mettersi al sicuro e guadagnarsi un posto in top 6. L'illusione per i nerazzurri è durata giusto qualche minuto, poi gli incroci della classifica li hanno spediti al decimo posto a pari punti con il Real Madrid. Il primo tempo contro il Borussia Dotmund è stato bloccato e i due gol sono arrivati negli ultimi dieci minuti della ripresa: la splendida punizione di Dimarco e il primo gol da nerazzurro di Diouf hanno portato il risultato sul 2-0, una vittoria che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive ma che non cambia nulla.

Pareggio piatto per la Juve

Alla fine una vittoria non avrebbe cambiato nulla, dato che i bianconeri erano nella stessa situazione di classifica dell'Inter e 15 punti non sarebbero comunque bastati, ma lo 0-0 in casa del Monaco è stato veramente privo di emozioni. Nei primi minuti della gara Perin rischia di fare la frittata regalando il pallone ad Akliouche che si divora il vantaggio, poi nella ripresa la Juve non splende neanche con l'ingresso in campo di Yildiz e David che erano stati lasciati in panchina.

Sconfitta amara dell'Atalanta

L'ultima giornata della prima fase della Champions League si chiude con una sconfitta per l'Atalanta che china il capo contro l'Union SG. La Dea è 15esima e farà solo gli spareggi contro una tra Borussia Dortmund e Olympiacos: tanti rimpianti per i bergamaschi che prima dell'intervallo sprecano la chance con Lookman e nel finale si divorano il pari con Sulemana.