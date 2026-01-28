Cosa serve al Napoli per qualificarsi in Champions League: i risultati con cui passa col Chelsea

La combinazione di risultati a disposizione della squadra di Conte per evitare l’eliminazione, piazzarsi tra le prime 24 e accedere ai playoff è complessa: non basta vincere col Chelsea, molto dipenderà dall’esito degli altri campi. Da rompicapo le ipotesi in caso di pareggio anche per la differenza reti.

Il Napoli deve battere il Chelsea nell'ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Potrebbe anche essere sufficiente un pareggio, ma dovrebbero verificarsi una serie di risultati provvidenziali (anche) per la differenza reti oltre che per il passaggio del turno. Vincere contro i londinesi è il presupposto per sperare nella qualificazione ai playoff, piazzandosi almeno tra le prime 24 (impossibile agganciare le prime otto), ma non basta a causa della situazione attuale in classifica (qui quella ufficiale della Uefa). Il pareggio beffa di Copenaghen (subito contro un avversario in inferiorità numerica) ha reso tutto più difficile e ristretto i margini di passaggio del turno. Gli azzurri sono al 25° posto a quota 8 punti (con -5 quanto a differenza reti) e, al momento, eliminati. Chiudere a 11 punti li salverebbe? Non è sufficiente per avere la certezza aritmetica di proseguire il cammino in Coppa. Molto dipenderà anche dalla combinazione di risultati che arriveranno dagli altri campi e coinvolgono la pattuglia di formazioni raccolte tra gli 8 e i 10 punti. Qarabag, Galatasaray, Olympique Marsiglia, Monaco, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven (che ai partenopei inflisse un mortificante 6-2 in Olanda), Athletic Bilbao, Olympiacos (o addirittura lo stesso Copenaghen che ha 8 punti) le avversarie su cui fare i conti.

Il Napoli passa ai playoff di Champions se… le combinazioni dei risultati

Il Napoli ha ancora 90 minuti a disposizione per restare in Champions. Al Maradona si decide tutto nella sfida contro il Chelsea, match che evoca ricordi dolcissimi tornando indietro nel tempo all'epoca dei tre tenori (Cavani, Lavezzi, Hamsik) e del successo per 3-1. La realtà del campo di oggi racconta un'altra storia: una squadra in profonda difficoltà a causa dell'emergenza assenze per gli infortuni e una condizione psico-fisica generale tutt'altro che brillante. Nonostante tutto, la logica fredda dei numeri dice che gli azzurri di Antonio Conte hanno ancora una chance per superare la fase a girone unico aggrappandosi almeno alla 24ª posizione, ultima utile per accedere ai playoff. La combinazione di risultati a disposizione è abbastanza complessa.

Il Napoli può chiudere tra le prime 24 e andare ai playoff se batte il Chelsea e almeno una tra Qarabag, Galatasaray, Olympique Marsiglia, Monaco, Bayer Leverkusen, PSV, Athletic Bilbao e Olympiacos non vince.

Leggi anche Perché Ajax-Olympiacos è la partita chiave per il Napoli e la complessa qualificazione in Champions

La qualificazione ai playoff è possibile, sia pure per il rutto della cuffia, anche in caso di pareggio? Sulla carta, sì. Ma un risultato del genere determinerebbe un rompicapo di calcoli perché non permetterebbe di migliorare la differenza reti (attualmente -5) che andrebbe bilanciata anche in base al risultato finale di almeno tre delle altre concorrenti (salvo exlploit). Ecco quali potrebbero tornare utili nel calcolo: la Juve batte il Monaco, l'Ajax vince con l'Olympiacos, il Leverkusen perde in casa col Villarreal (meglio se con 2 gol di scarto), l'Athletic Bilbao esce battuto dalla sfida con lo Sporting Lisbona, pareggio o vittoria del Marsiglia a Bruges, il Bayern Monaco batte il Psv, pareggio o vittoria del Real Madrid a Lisbona col Benfica, pareggio o sconfitta del Pafos con lo Slavia Praga, pareggio o sconfitta del Bodo Glimt in casa dell'Atletico Madrid.