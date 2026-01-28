Napoli-Chelsea, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Ritorna la Champions League con l'ultimo turno della prima fase a girone unico e al Maradona c'è grandissima attesta per Napoli-Chelsea, gara fondamentale per gli azzurri di Conte di poter sperare nel passaggio ai playoff e poi giocarsi l'accesso agli ottavi di finale. Appuntamento in TV e in streaming su Amazon Prime Video.

Sarà la classica ultima spiaggia per il Napoli di Conte che, dopo il pareggio amarissimo di Copenaghen, sarà costretto a vincere per evitare la prematura eliminazione dalla Champions League. Non c'è altro risultato utile per gli azzurri che dovranno vincere al Maradona davanti al proprio pubblico e incrociare le dita. Da superare c'è il Chelsea, con il club inglese non messo molto meglio dei partenopei. Il Napoli ha racimolato solo otto punti, in una classifica che vede i partenopei in 25a posizione e, al momento, fuori dalla coppa. Blues certi quantomeno dei playoff ma che proveranno il classico colpo grosso in extremis nella speranza di volare direttamente agli ottavi: tredici punti in classifica sono una ottima base di partenza.

Partita: Napoli-Chelsea

Orario: 21:00

Dove: Stadio Maradona (Napoli)

Quando: mercoledì 28 gennaio 2026

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: ultimo turno prima fase a gironi di Champions

Dove vedere Napoli-Chelsea in TV: la diretta a pagamento

Napoli-Chelsea si giocherà al Maradona e sarà l'ultima possibilità per i padroni di casa di strappare un pass ai playoff Champions. La partita sarà una esclusiva assoluta di Amazon Prime Video, che trasmetterà la gara integralmente oltre ad un ricco pre partita e post gara. Il tutto riservato esclusivamente ai propri abbonati.

Napoli-Chelsea in diretta streaming, dove vederla e l'orario

Anche per lo streaming online e in diretta Napoli-Chelsea si avvalerà del servizio in esclusiva di Amazon Prime Video. Anche in questo caso, riservato ai soli abbonati e a pagamento, con la gara che ha inizio alle 21:00 visibile sia su pc sia su dispositivi mobili.

Le probabili formazioni di Napoli-Chelsea, partita di Champions League

Ciò che preoccupa di più è come arrivare al match con tanti giocatori ancora KO. Per Conte c'è difficoltà nello schierare una squadra altamente competitiva, con Meret, che sostituisce il neo infortunato Milinkovic-Savic. Buongiorno si pone al centro del terzetto difensivo, insieme a capitan Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne. Trequarti col giovane Vergara, confermato per necessità e virtù insieme a Elmas, a sostegno di Hojlund. Indisponibile il nuovo acquisto Giovane, ovviamente assente dalla lista europea, mentre Lukaku ha confermato con la Juve di essere fuori forma. YTra i Blues non è al meglio Jorgensen e tra i pali giocherà Sanchez. Per Rosenior, Cucurella confermato terzino sinistro, James e Caicedo in mezzo al campo con riferimento avanzato Joao Pedro, favorito su Delap.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

All. Conte.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

All. Rosenior.