Perché Ajax-Olympiacos è la partita chiave per il Napoli e la complessa qualificazione in Champions

Il Napoli si gioca i playoff della Champions League 2025-2026 nella partita decisiva con il Chelsea. I partenopei vincendo passano, perdendo sono fuori, pareggiando devono osservare i risultati di tantissimi match, in particolare Ajax-Olympiacos e Pafos-Slavia Praga.

Il Napoli contro il Chelsea, mercoledì 28 gennaio, si gioca tutto in questa Champions League. Partita da dentro o fuori al Maradona, dove i partenopei potrebbero incredibilmente festeggiare la qualificazione ai playoff anche con un pareggio, ma per accadere ciò serve una combinazione di risultati incredibile. E la partita è chiave è Ajax-Olympiacos, alla quale i campioni d'Italia dovranno guardare con attenzione, così come Pafos-Slavia Praga.

La classifica del Napoli in Champions League

Le primo otto squadre della fase a campionato si qualificano per gli ottavi. Quelle classificate dal nono al ventiquattresimo posto vanno ai playoff, il Napoli è venticinquesimo. Quindi, al momento, è la prima delle non elette. 8 punti per la squadra di Conte, che ha gli stessi punti di Copenaghen, Athletic Bilbao, Olympiacos e PSV Eindhoven, che si collocano in modo differente nella classifica per via della differenza reti, che penalizza ulteriormente il Napoli (è -5).

Il Napoli deve badare a sé stesso ma deve pensare pure a chi ha davanti e dietro. Perché il Monaco ha 9 punti, come Marsiglia e Bayer Leverkusen. Mentre alle spalle ci sono Bruges (7), Benfica, Ajax, Pafos, Bodo/Glimt e Union SG (6).

Cosa serve al Napoli per qualificarsi per i playoff di Champions

Se il Napoli batte il Chelsea sarà, a meno di incastri totalmente sfortunati, qualificata per i playoff. Dovesse perdere sarà con certezza eliminata, avendo su di sé anche una differenza rete pesantissima. Pareggiando invece la squadra partenopea sarebbe in una sorta di limbo. Perché salirebbe a 9 punti che potrebbero anche bastare, ma il condizionale è d'obbligo. Di sicuro il mondo azzurro dovrà seguire minuto per minuto una serie di partite dell'ultima giornata, un paio più di altre: Ajax-Olympiacos e Pafos-Slavia Praga.

L'importanza di Ajax-Olympiacos

Ora il Napoli pareggiando salirebbe a quota 9 e per rientrare nelle prime ventiquattro avrebbe bisogno di sopravanzare almeno una squadra. Ciò significa, in soldoni, che deve perdere una tra PSV Eindhoven (che gioca con il Bayern), Athletic Bilbao (che ospita lo Sporting Lisbona), il Monaco (nel Principato sfida la Juventus) o l'Olympiacos, che alla Cruyff Arena affronterà l'Ajax. La squadra olandese di punti ne ha 6 e vincendo salirebbe a quota 9, l'ipotetico punteggio finale del Napoli, in caso di pari con il Chelsea.

Ma l'Ajax ha una differenza reti orribile, è a -12, e difficilmente riuscirà a risistemarla, dovrebbe vincere con sette gol di scarto, per arrivare a -5 come il Napoli. Vincendo, però, lascerebbe a quota 8 l'Olympiacos, che dunque scivolerebbe giù rispetto ai partenopei. Ajax-Olympiacos è il cardine di tutto, ma non basta.

Determinante è anche Pafos-Slavia Praga

Non basterebbe però, per star tranquilli, perché alle spalle del Napoli ci sono anche altre squadre pericolose. Per classifica e blasone il Benfica, ma Mourinho per arrivare a quota 9 deve battere il Real Madrid, poi il Bodo che deve però solo vincere con l'Atletico Madrid, così come l'Union SG con l'Atalanta. Rivali, sulla carta meno pericolose.

Occhio però al Bruges, che di punti ne ha 7 e ospita il Marsiglia (a 9, ma con una differenza reti migliore rispetto ai partenopei), e al Pafos, che ha 6 punti e ospita lo Slavia Praga già eliminato. Quasi inutile prendere in considerazione il Bayer Leverkusen, che ha già 9 punti e dovrebbe perdere e con almeno due gol di scarto per scivolare eventualmente dietro al Napoli. Un bel rompicapo sì, che però prescinde dall'imbattibilità del Napoli, che deve salvare la pelle con il Chelsea e poi potrà far di conto, sperando di avere anche un pizzico di fortuna.