Champions League oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Le partite di Lazio, Milan, Napoli e Inter nella quarta giornata della fase a gironi di Champions in programma martedì 7 e mercoledì 8 novembre. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv e in chiaro.

La 4ª giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024 si gioca martedì 7 e mercoledì 8 novembre. Lazio, Milan, Napoli e Inter vanno in campo in match che possono spalancare le porte della qualificazione agli ottavi oppure lasciare l'amaro in bocca. Due gli slot orari previsti dalla programmazione televisiva: alle 21 di oggi si giocano Lazio-Feyenoord e Milan-PSG; domani, invece, Napoli-Union Berlino è in palinsesto per le 18:45, Salisburgo-Inter alle 21.

La Lazio di Sarri non può sbagliare. Dopo la sconfitta a Rotterdam col Feyenoord, ha l'occasione per riscattarsi e dare uno scossone alla classifica del Girone E che, al momento, la vede al terzo posto (4 punti), a -2 dagli olandesi (in vetta) e a -1 dall'Atletico Madrid. Situazione più difficile quella del Milan che, travolto al Parco dei Principi, a San Siro attende il PSG: l'ultimo posto (2 punti) nel Gruppo F fa sì che i prossimi 90 minuti siano da dentro o fuori, non battere i francesi potrebbe essere devastante anche alla luce di una possibile esclusione dalle Coppe.

Il Napoli si aggrappa al fattore Maradona per battere con meno ansie rispetto all'andata l'Union Berlino. Gli azzurri sono secondi nel Gruppo C, a -3 dal Real Madrid capolista (che ha vinto il primo confronto diretto) e +3 sul Braga (sconfitto a domicilio nella prima giornata). Una vittoria, di fatto, avvicinerebbe il passaggio agli ottavi. È in posizione privilegiata anche l'Inter (7 punti, gli stessi della Real Sociedad prima e a +4 sugli austriaci) che a Salisburgo (ko al Meazza) ha la possibilità di chiudere i conti con un successo. Ecco il programma completo della quarta giornata.

Champions League 2023, le partite di oggi: gli orari TV

Lazio e Milan sono le due italiane impegnate nel martedì di Champions. Scendono entrambe in campo alle 21:oo in match che possono essere decisivi per il superamento del girone oppure tenere ancora vive le speranze di qualificazione. La squadra di Sarri affronta all'Olimpico il Feyenoord, match trasmesso su Sky e Infinity+. Quella di Pioli si gioca tutto contro il PSG a San Siro: la sfida sarà trasmessa in chiaro per tutti su Canale 5 oltre che su Sky e Infinity+.

Il Napoli ospita al Maradona l'Union Berlino ma questa volta gioca alle 18:45, con diretta su Sky e Infinity+. Inter in campo alle 21:00 a Salisburgo, i nerazzurri andranno in onda in esclusiva per abbonati solo su Amazon Prime Video.

Di seguito il programma completo delle partite di Champions League in TV:

7/11 – 18:45 – Borussia Dortmund-Newcastle (Sky, Infinity+)

7/11 – 18:45 – Shakthar Donetsk-Barcellona (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Atletico Madrid-Celtic Glasgow (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Lazio-Feyenoord (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Milan-PSG (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Manchester City-Young Boys (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Stella Rossa-RB Lipsia (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Porto-Anversa (Sky, Infinity+)

8/11 – 18:45 – Napoli-Union Berlino (Sky, Infinity+)

8/11 – 18:45 – Real Sociedad-Benfica (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Bayern Monaco-Galatasaray (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Copenhagen-Manchester United (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Arsenal-Siviglia (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – PSV-Lens (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Real Madrid-Braga (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Salisburgo-Inter (Amazon Prime Video)

Dove vedere la Champions League in TV e streaming

Tutte le partite delle italiane Lazio, Milan, Napoli, Inter saranno visibili anche in streaming (ma solo per abbonati) su Sky, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Infinity+ e Prime video. Ogni martedì (questa volta tocca al Milan) una partita dei gironi andrà in onda in chiaro per tutti sul canale in streaming di Canale 5 della piattaforma Mediaset Play. Amazon Prime Video, invece, trasmetterà in esclusiva (per abbonati) uno degli incontri previsti al mercoledì: in questo caso si tratta dell'Inter in trasferta in Austria.