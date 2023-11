Dove vedere Salisburgo-Inter oggi in TV su Canale 5, Sky e Amazon Prime: le formazioni della partita di Champions Salisburgo-Inter è la partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. Fischio d’inizio in orario alle 21 alla Red Bull Arena. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming, e le ultime sulle formazioni.

A cura di Marco Beltrami

L’Inter gioca contro il Salisburgo nella quarta partita della fase a gironi di Champions League in orario oggi alle 21 allo stadio Red Bull Arena di Salisburgo. La squadra di Inzaghi è reduce dalla vittoria in casa dell’Atalanta, e ha già battuto gli austriaci al Meazza. 7 i punti in classifica per i nerazzurri, alla pari con la Real Sociedad. Una vittoria blinderebbe la qualificazione agli ottavi, visto che il Salisburgo terzo, ha già 4 punti di ritardo. Salisburgo-Inter sarà trasmessa in TV su Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter. Gli austriaci si giocano il tutto per tutto con il tandem formato da Simic e Konaté. Nell'Inter l'infortunato Pavard sarà sostituito da Darmian, mentre in avanti Sanchez potrebbe essere il partner di Lautaro.

Partita: Salisburgo-Inter

Salisburgo-Inter Quando: mercoledì 8 novembre 2023

mercoledì 8 novembre 2023 Orario: 21:00

21:00 Dove: Stadio Red Bull Arena, Salisburgo

Stadio Red Bull Arena, Salisburgo Diretta TV: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Diretta streaming: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Competizione: Champions League 2023-2024, 4ª Giornata

Dove vedere Salisburgo-Inter in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

Dove vedere Salisburgo-Inter in TV? La partita di Champions League sarà trasmessa in esclusiva in diretta TV su Amazon Prime Video. Nessuna possibilità dunque di vedere il match in chiaro su Canale 5 o su Sky, ma solo per gli abbonati alla piattaforma streaming. Per vedere Salisburgo-Inter basterà collegarsi a Prime attraverso smart TV o dispositivi che ne permettano la visione anche su TV tradizionali. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini con diversi ospiti celebri. Alla VAR Room di Prime Video l'ex arbitro Calvarese

Salisburgo-Inter, dove vederla in streaming

La partita di Champions tra Salisburgo e Inter si potrà vedere in TV su Amazon Prime Video. Basterà dunque sfruttare una buona connessione a internet su dispositivi portatili e fissi. Non sarà possibile dunque seguire la partita in streaming su Sky Go o Mediaset Infinity.

Champions League, le probabili formazioni di Salisburgo-Inter

Salisburgo in campo con il 4-3-1-2 con Gloukh alle spalle del tandem formato da Simic e Konaté. L'Inter non rinuncia al 3-5-2 con alcune novità rispetto alla sfida con l'Atalanta. Ci sarà Darmian al posto dell'infortunato Pavard, mentre potrebbe essere Sanchez il compagno d'attacco di Lautaro. Le formazioni:

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Bidstrup, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. All. Struber

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi

La classifica dell'Inter nel girone di Champions League

La classifica del girone dell’Inter ormai è ben definita. I nerazzurri occupano il primo posto a pari punti con la Real Sociedad, avanti per differenza reti. Staccato il Salisburgo a quota 3, con il Benfica ancora senza punti e quasi spacciato. Una vittoria dunque per la squadra di Inzaghi potrebbe blindare e chiudere il discorso qualificazione, con i nerazzurri che poi potrebbero eventualmente giocarsi il primato contro gli spagnoli.