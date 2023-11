L’Inter perde Pavard per infortunio fino a fine anno, lussazione alla rotula del ginocchio: quando rientra Gli esami di Pavard spaventano l’Inter: per il francese, che si è infortunato durante la gara contro l’Atalanta, è stata evidenziata una lussazione alla rotula del ginocchio sinistro. I tempi di rientro e quando Inzaghi lo potrà riavere a disposizione.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter perderà Benjamin Pavard fino a fine anno. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina il difensore francese, che è uscito per infortunio durante la partita vinta in casa dell'Atalanta, hanno evidenziato una lussazione alla rotula del ginocchio sinistro e il calciatore ex Bayern Monaco dovrà indossare per 3-4 settimane un tutore prima di riprendere con un lavoro rieducativo specifico.

Il rientro di Pavard dovrebbe avvenire tra fine 2023 e inizio 2024 e, in base a quelle che erano le prime reazioni, sembra comunque una valutazione positiva visto che non sono interessati i legamenti. Questo significa che c'è la possibilità di rivederlo in campo molto probabilmente per la Final Four di Supercoppa Italiana.

Questa la nota dell'Inter.

Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo.

Benjamin Pavard si è infortunato nel corso del primo tempo della sfida tra Atalanta e Inter, vinta dalla squadra di Simone Inzaghi per 2-1 grazie alle reti di Calhanoglu e Lautaro Martinez. Dopo un contrasto aereo con Lookman, il difensore nerazzurro è caduto male sul ginocchio sinistro e ha sentito subito un dolore che ha fatto temere il peggio a tutti quelli che guardavano la partita del Gewiss Stadium, sia dallo stadio che a casa.

I volti dei giocatori che si sono avvicinati non lasciavano presagire nulla di buono ma dopo l'intervento dello staff medico Pavard si è rialzato e dopo è stato portato via in barella dai sanitari ma ha rincuorato compagni e tecnico con ampi gesti. Addirittura l'ex Bayern è andato a festeggiare la rete di Calhanoglu poco dopo l'infortunio e alla fine della partita è andato sotto lo spicchio di stadio riservato ai tifosi dell'Inter per salutarli.