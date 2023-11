Brutto infortunio per Pavard: il difensore dell’Inter si fa male al ginocchio e lascia il campo Il difensore francese ha lasciato il campo a metà del primo tempo di Atalanta-Inter. Pavard è stato sostituito da Darmian e tiene ansia tutta l’Inter.

A cura di Alessio Morra

Benjamin Pavard ha riportato un brutto infortunio al ginocchio. Il difensore francese ha deciso di non uscire in barella, ha provato ad alzarsi sulle sue gambe, ma dopo pochi secondi si è seduto accanto la porta di Sommer ed è stato sostituito nel match con l'Atalanta. L‘Inter trema e teme che il problema possa essere molto serio.

Il difensore transalpino è stato schierato dal primo minuto da Inzaghi, che però poco dopo la mezz'ora è stato costretto a sostituirlo. Stava giocando bene Pavard, che però ha avuto uno scontro fortuito con Lookman. Il ginocchio subisce una torsione. Il dolore è forte. C'è subito preoccupazione. Capitan Lautaro è accanto a lui, Acerbi chiama il cambio. Darmian si prepara. I medici dell'Inter arrivano e confermano le parole di Acerbi. C'è bisogno della sostituzione.

Pavard viene posto sulla barella, ma prima di lasciare il campo l'ex del Bayern Monaco prova a uscire sulle sue gambe. Per un attimo si pensa che possa pure continuare. Ma il cambio si fa. Entra Darmian, mentre Pavard sorretto arriva a bordo campo e si siede vicino la porta difesa da Sommer, che è stato suo compagno al Bayern anche l'anno scorso.

Il difensore pian piano, zoppicando, raggiunge la panchina e si accomoda con i suoi compagni. Da lì vede anche il rigore trasformato da Calhanoglu. Le prime informazioni parlano di una torsione al ginocchio. Insomma c'è preoccupazione, ma in si vede un futuro totalmente cupo all'orizzonte.

Ma gli esami strumentali che effettuerà domenica o lunedì diranno la verità. L'Inter spera che il problema di Pavard non sia troppo serio. Il centrale francese ha disputato 9 partite con l'Inter in questa stagione (6 di campionato, 3 in Champions).