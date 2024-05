video suggerito

Fiorentina-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Fiorentina-Napoli è l'anticipo della 37a giornata di Serie A in programma oggi venerdì 17 maggio allo stadio Maradona in orario alle 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Marco Beltrami

Fiorentina-Napoli è la partita valida per l’anticipo della 37a giornata di Serie A. Si gioca oggi venerdì 17 maggio allo stadio Maradona in orario alle 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN. La Viola di Italiano reduce dal successo sul Monza e con una partita da recuperare, vuole blindare l’Europa prima di giocare la finale di Conference League. Il Napoli invece dopo la brutta sconfitta interna con il Bologna e una striscia senza vittorie vuole ritornare a sorridere per riavvicinarsi all’Europa.

Partita: Fiorentina-Napoli

Dove: stadio Franchi, Firenze

Quando: venerdì 17 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 37a giornata Serie A

Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv

Dove vedere Fiorentina-Napoli in TV? La partita valida per l'anticipo del venerdì della 37a giornata di Serie A si potrà vedere in televisione su DAZN. Per gli abbonati basterà collegarsi all'app tramite smart tv, oppure utilizzare dispositivi appositi su televisioni non di ultima generazione.

Fiorentina-Napoli, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Fiorentina e Napoli si potrà vedere in streaming anche su dispositivi portatili e fissi, sfruttando l'applicazione di DAZN con una buona connessione a internet. Un servizio disponibile solo per gli abbonati.

Serie A, le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina con Nzola in avanti e Nico Gonzalez, Barak e Kouamé alle sue spalle. In mediana possibile chance per Duncan. Napoli con il tridente, con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Il secondo attualmente è in vantaggio su Simeone.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Nzola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.