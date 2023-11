Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter: i titolari di Inzaghi per la partita di Champions L’Inter sarà ospite del Salisburgo per la quarta partita del girone D della Champions League 2023-2024. Le probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi contro gli austriaci di Gerhard Struber.

A cura di Vito Lamorte

Lautaro Martinez esulta dopo il gol all’Atalanta.

L'Inter scenderà in campo mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 21.00 per il quarto turno del gruppo D della Champions League 2023-2024 contro il Salisburgo. La partita della Red Bull Arena sarà importantissima per la squadra di Simone Inzaghi, che se dovesse vincere avrebbe già in tasca il pass per gli ottavi di finale e dopo dovrebbe solo giocarsi la vetta del raggruppamento con la Real Sociedad.

I nerazzurri arrivano soprattutto da leader del gruppo insieme al club basco con 7 punti, nati dal pareggio della Reale Arena e dai seguenti successi contro Benfica e Salisburgo. Sconfiggere ancora gli austriaci vorrebbe dire blindare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e giocare le ultime due sfide contro i portoghesi e i Txuri-Urdin per la prima posizione del gruppo, con un ciclo terribile completato dalle gare contro Juventus e Napoli in campionato.

Anche per questo motivo vincere alla Red Bull Arena è fondamentale per focalizzarsi poi sugli impegni nel torneo nazionale: in questo momento l'Inter è prima a +2 sulla Juve, a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli.

La formazione dell’Inter scesa in campo contro il Salisburgo nel terzo turno di Champions League.

Simone Inzaghi dovrebbe effettuare qualche turnazione dopo l'importante vittoria in campionato in casa dell'Atalanta. Darmian prenderà il posto dell'infortunato Pavard e affiancherà Acerbi e Bastoni. Sulle corsie Dumfries e Carlos Augusto, che farà rifiatare Dimarco. A centrocampo Barella potrebbe lasciare il posto a Frattesi mentre non si toccano Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti possibile turno di riposo per Thuram, sin qui sempre impiegato: con il capitano Lautaro Martinez dovrebbe esserci Alexis Sanchez dal 1′. Ancora out Cuadrado oltre ai due giocatori fuori lista (Sensi e Agoumé). Chance di rivedere in panchina Arnautovic dopo l'infortunio. Queste le probabili formazioni di Salisburgo-Inter.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. Allenatore: Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.