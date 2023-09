Un’Inter senza idee si aggrappa a Sommer e Lautaro: pareggio in salita contro la real Sociedad L’Inter rimedia in extremis all’errore iniziale di Bastoni che regala l’1-0 alla Real Sociedad a segno con Mendez. Nella ripresa il forcing disperato e il pareggio del solito Lautaro dopo che Sommer ha effettuato un paio di interventi miracolosi.

A cura di Alessio Pediglieri

Lautaro Martinez tiene a galla l'Inter contro la Real Sociedad in un debutto Champions agrodolce per i nerazzurri. In gol dopo soli 4 minuti per un erroraccio di Bastoni, gli spagnoli hanno capitalizzato l'1-0 fino quasi al 90′. Dopo gli interventi miracolosi di Sommer, ci ha pensato il ‘Toro' con un guizzo in area a conquistare un pareggio faticosissimo.

Inizio shock per l'Inter che apre nel peggior modo possibile l'avventura in Champions, complice una doppia ingenuità di Bastoni che si dimentica i fondamentali e la combina grossa sul pressing della Sociedad. Al 4′, così arriva il vantaggio degli spagnoli che scippano la palla al centrale nerazzurro, sbadato nel controllo e nel disimpegno, punendo un incolpevole Sommer con il tiro di Mendez. Un 1-0, avvalorato anche da un palo colpito da che apre le porte alla partita perfetta della Real Sociedad che paga un gap evidente sul fronte tecnico ma che può permettersi di chiudersi a riccio e lasciare il match agli avversari.

Proprio l'Inter, che fino ad ora si è espressa al meglio lasciando possesso palla e approfittando degli errori avversari e feroci verticalizzazioni, si ritrova a dover dettare tempi e giocate. Trovando enorme traffico nella trequarti spagnola spesso con l'intero organico dietro alla linea della palla, togliendo ossigeno alle idee offensive di un Inzaghi visibilmente scontento dall'inerzia del primo tempo. Dove non c'è alcun guizzo offensivo, mentre la sofferenza difensiva arriva puntualmente ad ogni accenno di pressing degli spagnoli.

Anche se nulla quadra, Inzaghi resta fermo sulle proprie scelte anche nella ripresa senza effettuare alcun cambio e la gara non cambia copione, con la Real che sfiora per due volte in pochi minuti il raddoppio e l'Inter che va subito in apnea. Solo un super Sommer tiene a galla la barca che riprende a fare acqua come nel primo tempo. Solo al 60′ arrivano i primi cambi, con l'inserimento di Frattesi, Thuram e Dimarco per dare la scossa in tutti i reparti. Al 67′ l'episodio che potrebbe indirizzare il match ancora contro l'Inter quando Barella viene espulso da Oliver che poi viene corretto dal VAR: nessuna azione violenta volontaria.

Ma anche il pericolo di restare in 10 non scuote l'Inter che resta assente ingiustificata in area della Sociedad con i nerazzurri che chiudono con il tridente per l'inserimento di Sanchez: arriva una sconfitta amara, deludente e soprattutto inaspettata. A complicare subito un Girone dove le dinamiche future potrebbero davvero essere condizionate da questo brutto scivolone esterno al debutto. Alla fine però arriva il gol che salva la serata: ci pensa il solito Lautaro che con un guizzo sul filo el fuorigioco finalizza l'azione che permette l'1-1, con il forcing conclusivo che mette alle corde la Real Sociedad ma non cambia il tabellino, agrodolce.