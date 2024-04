Lautaro Martinez trova le arbitre di Inter-Torino nel tunnel e ha un pensiero dolcissimo: “Brave!”

video suggerito

Inter-Torino non è stata solo la partita che ha anticipato i festeggiamenti dei neo-campioni d'Italia per le strade di Milano. La partita del Meazza è passata alla storia anche per essere stata diretta per la prima volta nel massimo campionato italiano da una squadra arbitrale tutta al femminile. Un aspetto che ha incuriosito anche Lautaro Martinez che al momento dell'ingresso in campo prima del match, si è soffermato proprio con l'arbitra e le due assistenti, scambiando qualche parola.

Il capitano e numero 10 dell'Inter scudettata ha guidato la squadra nel tunnel, raggiungendo per primo la direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi, e le sue guardalinee Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Sorridente e rilassato l'argentino, alla vigilia di un match da giocare senza particolari pressioni con il titolo ormai già vinto, ha quasi scherzato con il trio.

Lautaro molto sorridente infatti ha chiesto all'arbitra la conferma del fatto che fossero lo per la prima volta nella storia le componenti di una squadra arbitrale tutta femminile in una partita di Serie A. "Siete le prime", ha chiesto il "Toro", con il sì per risposta di Maria Sole Ferrieri Caputi. A quel punto Martinez con un'espressione quasi divertita si è complimentato: "Brave", tra le risate di tutte e tre le ufficiali di gara.

Si è tolto dunque un dubbio il centravanti argentino per una scena che rientra tra le più curiose del week-end. Tutto è andato per il meglio poi in campo, con una direzione di gara tutto sommato soddisfacente. Una situazione che sicuramente si riproporrà, per una prima volta che non è destinata a rimanere tale. Dopo l'esordio in Serie B e Coppa Italia, sicuramente promossa la direzione di gara tutta al femminile già in vista di questo finale di stagione. Un antipasto di quella che potrebbe diventare una situazione consueta.