Che fine faranno Berardi e gli altri gioielli del Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B Il prossimo mercato potrebbe aprire nuovi scenari per i giocatori del Sassuolo: dopo la retrocessione in Serie B la cara bottega dei neroverdi può essere presa d'assalto.

A cura di Ada Cotugno

La retrocessione in Serie B segna la fine di un'era per il Sassuolo. La vittoria del Frosinone contro il Monza sancisce il definitivo passo indietro dei neroverdi che lasciano la Serie A dopo 11 stagioni, portandosi dietro un piccolo patrimonio fatto di giocatori che potrebbero infiammare il mercato. Gli scenari per la prossima estate sono imprevedibili: che fine faranno Berardi e gli altri talenti del Sassuolo dopo la retrocessione?

È lecito immaginare che in tanti possano diventare preda delle squadre della Serie A, a caccia di occasioni come spesso accade in questi casi. Da sempre la squadra del Gruppo Mapei è stata bottega molto cara, specialmente per le big del campionato che gli hanno dovuto strappare i migliori giocatori pagandoli a peso d'oro.

Che fine farà Berardi dopo la retrocessione in Serie B

Il caso emblematico è quello di Domenico Berardi, un giocatore che è entrato di diritto nella storia del Sassuolo. L'attaccante è arrivato nel club emiliano nel 2010, notato dal direttore sportivo dell'epoca mentre giocava una partita di calcetto a Modena insieme a suo fratello e alcuni. Da quel momento non ha mai piùlasciato il club, nonostante la corte spietata di alcune big come la Juventus che più volte negli ultimi anni ha cercato di portarlo a Torino, fallendo sempre in ogni tentativo

.

Sarà lui l'oggetto dei desideri più grande delle squadre della Serie A, anche se la sua carriera potrebbe portarlo a compiere una scelta di cuore. Attualmente Berardi è alle prese con un lungo infortunio che lo terrà fuori dai giochi almeno fino al prossimo autunno, una condizione che virtualmente lo toglie dal mercato. Ma, anche se dovesse riprendersi in tempo per la prossima stagione, il grande amore che lo lega al Sassuolo potrebbe trattenerlo anche in Serie B, dove diventerebbe il grande trascinatore nella lotta alla salvezza.

Chi sono i giocatori che potrebbero lasciare il Sassuolo

Ragionamenti diversi si possono fare su tutti gli altri componenti della rosa. Alcuni sono già entrati nei radar delle squadre della Serie A da diverso tempo: il caso più grande è quello di Laurienté, per il quale la Lazio nello scorso gennaio aveva offerto 10 milioni di euro. Anche Pinamonti sembra destinato a restare nel massimo campionato, con il suo destino che potrebbe essere legato a quello del Torino.

Ma i gioielli neroverdi non finiscono qui. Cragno e Consigli potrebbero essere un affare per chi cerca un rinforzo in porta, mentre i giovani Boloca e Volpato hanno disputato una buona stagione nonostante la retrocessione e saranno facile obiettivo per diverse squadre. Anche Thorstvedt, Doig e Viti potrebbero restare in orbita Serie A per la prossima stagione, aprendo nuove prospettive di mercato che potrebbero portare il Sassuolo a perdere diversi punti cardine prima dell'inizio di questa nuova avventura.