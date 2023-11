Leao e Giroud schiantano il PSG, il Milan vince 2-1: una serata da vero Diavolo in Champions Il Milan batte per 2-1 il PSG e vince la prima partita in Champions League della stagione. Le reti di Leao e Giroud hanno ribaltato il gol iniziale di Skriniar e hanno regalato a San Siro una serata europea da vero Diavolo.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan si prende la rivincita sul PSG e torna in corsa per la qualificazione per gli ottavi di Champions League. Il Diavolo vince la prima partita europea della stagione battendo per 2-1 i parigini e ha ritrovato una serata importante dopo diverse partite in cui aveva mostrato diverse difficoltà, sia tecniche che emotive.

La vittoria del Borussia Dortmund sul Newcastle per 2-0 lascia i rossoneri al terzo posto del gruppo F ma la squadra di Stefano Pioli sfiderà proprio i tedeschi e gli inglesi nelle ultime due uscite del girone e dovrà imporsi nei prossimi 180′ per strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Nella serata del ritorno di Gigio Donnarumma a Milano da avversario e dell'accoglienza con le banconote che raffiguravano la faccia del portiere della Nazionale con la scritta ‘mercenario', a prendersi la scena sono stati diversi calciatori del Milan.

Primo tempo senza esclusione di colpi al Meazza con il botta e risposta Skriniar-Leao mentre nella ripresa i rossoneri hanno trovato la vittoria grazie al gol di Giroud. Entrambe le squadre hanno mostrato più di qualche difficoltà nella fase difensiva mentre gli attacchi hanno dimostrato di essere più in palla. Sugli scudi sicuramente Leao, Dembelé, Mbappé e Loftus-Cheeck.

Skriniar segna il momentaneo vantaggio del PSG.

I parigini si sono portati in vantaggio con Skriniar, che ha insaccato di testa sul secondo palo un pallone prolungato da Marquinhos su calcio d'angolo. Una palla da fermo giocata in maniera perfetta dagli uomini di Luis Enrique e primo gol del difensore ex Inter con la maglia del PSG. San Siro ammutolito.

Il Milan ha risposto subito e ha trovato il pareggio con Leao. Il portoghese ha aperto a sinistra per Giroud dopo aver portato la palla per quasi 50 metri: l'attaccante francese ha calciato forte e basso trovando la risposta di Donnarumma ma la palla si è impennata in area piccola ed è stata ribadita in rete dal numero 10 in rovesciata. Il numero 10 festeggia portandosi il dito alla bocca e zittendo la Curva Sud.

Leao pareggia in rovesciata ed esulta polemico con i suoi tifosi.

Nella ripresa il Milan è ripartito bene e ha trovato il gol della vittoria al 50′ con Olivier Giroud: Theo Hernandez ha pennellato al centro dell'area per il numero 9, che ha anticipato tutti di testa e ha battuto Donnarumma sovrastando Skriniar nello stacco.

I francesi hanno colpito una traversa con Dembèlè e un palo con Lee ma in alcuni momenti sono parsi troppo presuntuosi. Il PSG ha provato a rimettere la gara su binari più familiari ma non ha mai impensierito in maniera seria Maignan.

Il Milan ha vinto la prima partita in Champions League in rimonta per la prima volta dal 21 ottobre 2009: era la terza giornata della fase a gironi e i rossoneri vinsero per 3-2 in casa del Real Madrid.

Giroud fa esplodere San Siro e regala una vittoria importantissima al Milan.

Il tabellino di Milan-PSG

RETI: 9′ Skriniar, 12′ Leao, 50′ Giroud.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah (84′ Krunic); Pulisic (92′ Florenzi), Giroud, Leao (85′ Okafor). Allenatore: Stefano Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (90′ Barcola), Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte (61′ Ruiz), Vitinha (61′ Lee); Dembelé, Kolo Muani (60′ Ramos), Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (ESP).