Leao segna e guarda verso la curva del Milan col dito sulla bocca: il messaggio è chiaro Leao segna in rovesciata e non esulta ma guarda verso la curva del Milan col dito sulla bocca: il messaggio è chiaro, non ha gradito le critiche ricevute negli ultimi giorni anche dai suoi tifosi.

A cura di Vito Lamorte

Leao segna in rovesciata e riporta il Milan in partita contro il PSG. Il calciatore portoghese non esulta ma guarda verso la curva dei tifosi rossoneri col dito sulla bocca: il messaggio è chiaro, non ha gradito le critiche ricevute negli ultimi giorni anche dai suoi fan.

I rossoneri avevano subito il gol di Skriniar dopo pochi minuti su calcio d'angolo ma la squadra di Stefano Pioli ha reagito subito e ha trovato il punto del pareggio con il suo calciatore più talentuoso.

Il numero 10 del Milan ha preso palla nella sua metà campo e dopo aver resistito al disturbo di due avversari ha aperto per Giroud: il centravanti francese ha calciato forte ma Donnarumma ha respinto verso il centro dell'area e proprio lì era appostato Leao. Il portoghese si è coordinato con una splendida rovesciata e ha battuto il portiere del PSG facendo esplodere lo stadio Meazza.

Dopo aver insaccato la palla in rete Leao si è rialzato e ha esultato in maniera molto polemica nei confronti dei suoi tifosi: il portoghese ha guardato verso la curva Sud, cuore del tifo organizzato del Milan, e si è portato il dito sulla bocca in risposta alle critiche che lo avevano colpito nei giorni scorsi.

