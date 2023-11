Real Sociedad-Benfica dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Real Sociedad-Benfica è una partita del girone D della Champions League 2023-2024, lo stesso dell’Inter, e si gioca mercoledì 8 novembre alla Reale Arena di San Sebastian alle ore 18.45. Diretta TV e streaming su Sky Sport e Infinity+.

A cura di Vito Lamorte

La Real Sociedad sfida il Benfica per la quarta giornata del girone D della Champions League 2023-2024, lo stesso dell'Inter. Si gioca mercoledì 8 novembre 2023 alla Real Arena di San Sebastian alle ore 18.45 con diretta TV e streaming su Sky Sport e Infinity+.

La squadra di Imanol Alguacil guida il raggruppamento insieme ai nerazzurri di Simone Inzaghi e vuole vincere contro Le Aguias, che si trovano in fondo alla classifica del gruppo con zero punti dopo le prime tre partite, per prendersi il pass per gli ottavi di finale. I portoghesi hanno bisogno assolutamente di trovare i 3 punti per poter alimentare qualche speranza europea, che sia di Champions o di Europa League.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Benfica. Alguacil col tandem offensivo Oyarzabal-Kubo e i due esterni offensivi, Mendez e Barrenetxea, pronti a colpire. Schmidt opta per il tridente composto da Di Maria, Guedes e Rafa Silva.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Munoz, Le Normand, Zubeldia, Traore; Mendez, Merino, Zubimendi, Barrenetxea; Oyarzabal, Kubo. Allenatore: Imanol Alguacil.

BENFICA (3-4-3): Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Goncalves Neves, Luis, Joao Mario, Aursnes; Di Maria, Guedes, Rafa Silva. Allenatore: Roger Schmidt.

Partita: Real Sociedad-Benfica

Dove: Reale Arena, San Sebastian

Quando: mercoledì 8 novembre 2023

Orario: 18.45

Diretta TV: Sky Sport, Mediaset Infinity+

Diretta streaming: Sky Go, Mediaset Infinity+, NOW

Competizione: Champions League, 4ª giornata Gruppo D

Dove vedere Real Sociedad-Benfica in diretta TV: il canale in chiaro

La partita Real Sociedad-Benfica sarà visibile solo per gli abbonati a Sky e a Mediaset Infinity+. Per assistere al match ci si potrà sintonizzare sul canale Sky Sport 254 e, servendosi di una smart tv, alle frequenza di Infinity+.

Real Sociedad-Benfica, dove vederla in streaming gratis

La diretta streaming di Real Sociedad-Benfica sarà trasmessa suo Sky Go e sulla la piattaforma in streaming Infinity+ di Mediaset. Inoltre, c'è la possibilità di vedere la partita su NOW, servizio di streaming on demand e a pagamento di Sky e con cui sarà possibile acquistare il singolo evento.

Real Sociedad-Benfica, le probabili formazioni

Queste le scelte di formazione di Alguacil e Schmidt.

La classifica del girone D della Champions League

Ecco la classifica del gruppo D dopo le prime tre giornate della fase a gironi della Champions League: