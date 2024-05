Milan-Cagliari dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

Milan-Cagliari è il match valido per la 36a giornata di Serie A. Il match tra la squadra allenata da Pioli e quella di Ranieri si giocherà oggi, sabato 11 maggio, alle ore 20:45 a San Siro. Qui tutte le informazioni per sapere dove seguire la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Cagliari è il match valido per la 36a giornata di Serie A. Il match tra la squadra allenata da Stefano Pioli e quella di Claudio Ranieri si giocherà oggi, sabato 11 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Meazza. I rossoneri arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato 3-3 una partita rocambolesca contro il Genoa.

Leao e compagni hanno già conquistato la matematica certezza di giocare la Champions League il prossimo che è stato l'unico traguardo raggiunto in una stagione ricca di alti e bassi. Dall'altra parte c'è un Cagliari a caccia di punti importanti per centrare la salvezza. I sardi hanno pareggiato l'ultimo match interno contro il Lecce e cercando l'impresa un po' come accaduto contro l'Inter, sempre a Milano, con il pareggio strappato ai nerazzurri. Qui tutte le informazioni per sapere dove seguire la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Milan-Cagliari

Dove: stadio Meazza, Milano

Quando: sabato 11 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: 36ª giornata, Serie A

Dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv

Milan-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN per tutti coloro i quali sono in possesso di un abbonamento. Inoltre, sempre previo abbonamento, la possibilità di seguire la sfida su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Milan-Cagliari, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Milan e Cagliari sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e collegamento al sito tramite pc. La diretta streaming è inoltre garantita anche sull'app di Sky Go, sempre per i soli abbonamenti, disponibile su dispositivi mobili.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Cagliari

Pioli nel suo Milan dovrebbe puntare nuovamente sul 4-2-3-1 con Sportiello in porta vista l'indisponibilità di Maignan e con Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Giroud in attacco.

Nel Cagliari di Ranieri invece spazio a Shomurodov in attacco supportato alle spalle da Luvumbo e Oristanio. A centrocampo Nandez, Deiola, Makoumbou e Azzi con Scuffet in porta e Mina al centro della difesa.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Makoumbou, Azzi; Luvumbo, Oristanio; Shomurodov. All. Ranieri