Napoli-Union Berlino dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Napoli-Union Berlino è un match determinante per i campioni d’Italia. La partita si disputa oggi al Maradona. Calcio d’inizio alle ore 18:45. Diretta TV su Sky e Mediaset Infinity.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli oggi ha la chance di blindare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La matematica in realtà non può già arrivare, ma la strada per il passaggio del turno stasera si può incanalare in modo definitivo. La squadra di Garcia affronta al Maradona l'Union Berlino, sconfitto a domicilio due settimane fa. L'incontro non si disputerà nell'orario canonico, e anzi si terrà alle ore 18:45. Non è prevista la diretta in chiaro.

Con sei punti il Napoli è secondo nel proprio girone, davanti c'è il Real Madrid a punteggio pieno. Seguono il Braga (con tre) e l'Union Berlino che ha perso tutte le partite. Al Maradona Kvaratskhelia e soci possono blindare gli ottavi, che sono l'obiettivo minimo. Vincendo sarebbe estromesso l'Union e anche il Braga, che alle 21 al Bernabeu sfida il Real Madrid, sarebbe appeso a un filo. La partita si potrà seguire solo su Sky, che detiene i diritti TV in esclusiva. Streaming anche su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino. Garcia non cambia. I titolarissimi ci saranno tutti. Torna Natan dopo la squalifica, potrebbe essere convocato Osimhen. In avanti Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Bonucci titolare con l'Union, a differenza dell'andata, c'è anche Gosens.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.

Partita: Napoli-Union Berlino

Quando: mercoledì 8 novembre 2023

Orario: 18:45

Dove: Stadio Diego Maradona, Napoli

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

Competizione: Champions League 2023-2024, 4ª Giornata

Dove vedere Napoli-Union Berlino in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

La partita tra il Napoli e l'Union Berlino si potrà seguire in diretta televisiva solo su Sky, che manderà in onda l'incontro sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport Calcio). Telecronaca di Compagnoni e Marchegiani. Non c'è diretta in chiaro.

Napoli-Union Berlino, dove vederla in streaming

In diversi modi sarà visibile in diretta streaming la partita tra il Napoli e l'Union Berlino. L'incontro si potrà seguire in questo modo tramite Sky Go e NOW, per i rispettivi abbonati, ma anche con Mediaset Infinity.

Champions League, le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino

Reduce da undici sconfitte consecutive l'Union vuole chiudere la serie negative e conferma il 3-5-2 con Becker e Fofana in attacco. Bonucci e Gosens titolari. Napoli con l'undici migliore possibile. Mario Rui favorito su Olivera in difesa.

