Champions League 2023, il calendario della quarta giornata: partite e orari TV Le partite della 4ª giornata della fase a gironi della Champions League: Inter, Napoli, Milan e Lazio in campo il 7 e il 8 novembre. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv, in chiaro e in streaming degli incontri in palinsesto.

A cura di Vito Lamorte

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024 si gioca martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2023. Gli orari delle partite sono quelli soliti, ovvero le 18:45 e 21:00: nel primo slot scenderà in campo il Napoli mentre Milan, Inter e Lazio saranno in campo in serata.

Nella giornata di martedì 7 novembre saranno di scena Milan e Lazio. I rossoneri giocheranno alle ore 21 contro il PSG allo stadio Meazza: dopo la scoppola della partita di Parigi, i rossoneri dovranno cogliere il bottino pieno per vincere la prima partita europea della stagione e rimettersi in lotta per la vetta del gruppo D. Alla stesso ora allo stadio Olimpico di Roma la Lazio ospita il Feyenoord per vendicare la sconfitta di Rotterdam per 3-1 e rimettere in piedi il cammino europeo per puntare ai primi due posti del girone E.

Mercoledì 8 novembre il Napoli ospiterà l'Union Berlino di Bonucci allo stadio Maradona alle ore 18.45 per cercare i 3 punti e mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale. All'andata è bastato un gol di Raspadori ma gli azzurri hanno bisogno anche di una prova convincente, oltre al risultato positivo. L'Inter giocherà in casa del Salisburgo, dopo la vittoria per 2-1 a San Siro, per provare mettere in cassaforte il passaggio al turno ad eliminazione diretta e giocarsi il primo posto con la Real Sociedad negli ultimi due turni, con lo scontro diretto contro i baschi in casa.

Nel programma delle gare di Champions da segnalare al martedì Borussia Dortmund-Newcastle, Atletico Madrid-Celtic e Manchester City-Young Boys mentre al mercoledì l'attenzione cadrà su Bayern Monaco-Galatasaray, Real Sociedad-Benfica e Arsenal-Siviglia.

Tutte le partite saranno visibili in diretta TV e in streaming (ma solo per abbonati) su Sky, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Infinity+ e Amazon Prime video. Anche questo martedì una gara della fase a gironi di Champions andrà in chiaro per tutti e gratis su Canale 5. Mercoledì, invece, Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva per i propri abbonati una delle migliori partite in calendario.

Le partite di martedì per la quarta giornata della Champions League 2023

Milan-PSG è la partita che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 alle ore 21, mentre Lazio-Feyenoord sarà trasmessa sui canali di Sky e Infinity+ di Mediaset. Di seguito il calendario e il programma completo della 4ª giornata della fase a gironi di Champions di martedì 7 novembre 2023:

18:45 – Borussia Dortmund-Newcastle (Sky, Infinity+)

18:45 – Shakhtar Donetsk-Barcellona (Sky, Infinity+)

21:00 – Atletico Madrid-Celtic (Sky, Infinity+)

21:00 – Milan-PSG (Sky, Canale 5, Infinity+)

21:00 – Lazio-Feyenoord (Sky, Infinity+)

21:00 – Stella Rossa-Lipsia (Sky, Infinity+)

21:00 – Manchester City-Young Boys(Sky, Infinity+)

21:00 – Porto-Anversa (Sky, Infinity+)

Gli orari tv delle partite di mercoledì

Salisburgo-Inter (ore 21:00) è la partita del mercoledì che rientra nel palinsesto di Amazon Prime Video e sarà visibile solo agli abbonati della piattaforma mentre Napoli-Union Berlino, che si gioca alle ore 18:45, andrà in onda solo su Sky e Infinity+ di Mediaset. Di seguito il calendario e il programma completo della 4ª giornata della fase a gironi di Champions di mercoledì 8 novembre:

18:45 – Real Sociedad-Benfica (Sky, Infinity+)

18:45 – Napoli-Union Berlino (Sky, Infinity+)

21:00 – Copenhagen-Manchester United (Sky, Infinity+)

21:00 – Salisburgo-Inter (Prime Video)

21:00 – Arsenal-Siviglia (Sky, Infinity+)

21:00 – PSV Eindhoven-Lens (Sky, Infinity+)

21:00 – Real Madrid-Braga (Sky, Infinity+)

21:00 – Bayern Monaco-Galatasaray (Sky, Infinity+)