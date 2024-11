video suggerito

Champions League, le partite della quinta giornata: orari e dove vederle in TV e in chiaro Torna la Champions League. Martedì 26 e mercoledì 27 novembre si giocano le partite della 5ª giornata. Martedì vanno in campo Milan, Inter e Atalanta. Mercoledì tocca a Juventus e Bologna.

La Champions League torna in campo martedì 26 e mercoledì 27 novembre con le partite della quinta giornata della fase a girone unico. Tre le gare delle italiane che si giocano domani: Slovan Bratislava–Milan alle 18:45, Inter–Lipsia e Young Boys–Atalanta alle 21:00. Mercoledì due i match da seguire, ci sono Aston Villa–Juventus e Bologna–Lille alle 21:00. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv e in streaming sui canali di Sky (solo per abbonati) o su NOW (sempre in pay-per-view), eccezion fatta per la trasferta della squadra di Thiago Motta in Inghilterra che è esclusiva Amazon Prime Video. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro su TV8, che solo al mercoledì manda in onda un match visibile per tutti in forma gratuita e punta i riflettori su squadre differenti da quelle italiane. Quale? È Liverpool-Real Madrid.

Il Milan, reduce dalla vittoria a Madrid contro il Real, ha sulla carta un turno abbastanza agevole: la trasferta a Bratislava (ultimo a zero punti, è la peggiore della Champions) offre la possibilità di conquistare altri punti pesanti in chiave qualificazione playoff. Incontro abbordabile anche per l'Inter che a San Siro riceve il Lipsia, altra formazione ancora a zero punti: con altri 3 punti in tasca la squadra di Inzaghi può consolidare la posizione nelle prime otto che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Anche l'Atalanta ha un match ampiamente alla portata: va in Svizzera per sfidare lo Young Boys che ha sì fatto soffrire l'Inter ma è desolatamente terzultimo e già fuori da tutto. La Juventus ha un'occasione unica ma a Birmingham troverà un ambiente molto caldo considerata l'importanza della posta in palio: è una sorta di spareggio per agganciare in classifica il treno delle prime otto. Il Bologna, che ha 1 punto e non ha ancora segnato un gol, farà valere l'orgoglio per battere il Lille e togliersi la soddisfazione di una vittoria.

Champions League, le partite del 26 e 27 novembre: gli orari TV

Oltre alle partite del Milan, dell'Inter, dell'Atalanta della Juventus e del Bologna, la diretta gol di Sky (canale 251) offre una panoramica di collegamenti con tutti i campi delle gare che sono in programma per oggi e divise in due slot orari, alle 18:45 e alle 21. Nel palinsesto tv di domani c'è un match che ha una particolare importanza, è Bayern Monaco–Paris Saint-Germain con i francesi che devono vincere a tutti i costi per non restare fuori dal lotto delle squadre che possono competere almeno per i playoff. Mercoledì sera (alle 21) riflettori puntati su Liverpool–Real Madrid. Di seguito la lista degli incontri trasmessi in tv:

Le partite di martedì 26 novembre

ore 18:45 – Slovan Bratislava-Milan (Sky e NOW)

ore 18:45 – Sparta Praga-Atletico Madrid (Sky e NOW)

ore 21:00 – Manchester City-Feyenoord (Sky e NOW)

ore 21:00 – Barcellona-Brest (Sky e NOW)

ore 21:00 – Bayern Monaco-Paris Saint-Germain (Sky e NOW)

ore 21:00 – Inter-RB Lipsia (Sky e NOW)

ore 21:00 – Young Boys-Atalanta (Sky e NOW)

ore 21:00 – Bayer Leverkusen-Salisburgo (Sky e NOW)

ore 21:00 – Sporting-Arsenal (Sky e NOW)

ore 18:45 – Stella Rossa- Stoccarda (Sky e NOW)

ore 18:45 – Sturm-Girona (Sky e NOW)

ore 21:00 – Aston Villa-Juventus (Amazon Prime Video)

ore 21:00 – Monaco-Benfica (Sky e NOW)

ore 21:00 – PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk (Sky e NOW)

ore 21:00 – Liverpool-Real Madrid (Sky e NOW, TV8)

ore 21:00 – Celtic-Brugge (Sky e NOW)

ore 21:00 – Bologna-Lille (Sky e NOW)

ore 21:00 – Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund (Sky e NOW).

Quale sarà la partita trasmessa in chiaro su TV8

Mercoledì 27 novembre TV8 (canale 8 del digitale terrestre di Sky manda in onda in diretta e in chiaro per tutti una delle partite della quinta giornata di Champions: si tratta di Liverpool-Real Madrid (ore 21:00), che sarà visibile (sempre senza alcun costo aggiuntivo) anche in streaming collegandosi a tv8.it.

Dove vedere le partite di Champions League in TV e streaming

Tutte le partite del 26 e del 27 novembre delle italiane (ma anche quelle degli altri club che figurano nella diretta gol) saranno visibili in diretta tv e in streaming sui canali di Sky (solo per abbonati). Diretta streaming su Sky Go oppure su NOW (previo pagamento del pass sport). Fa eccezione Aston Villa-Juventus che è un incontro clou in questo turno di Champions League: sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, sia in diretta tv sia in streaming. A condurre la telecronaca sarà Sandro Piccinini, coadiuvato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. Un ampio pre e post partita con Giulia Mizzoni e Alessia Tarquinio, oltre agli interventi degli ex calciatori-‘talent', completa la programmazione dell'emittente.