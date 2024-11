video suggerito

Champions League oggi in TV, dove vedere Inter-Lipsia e Slovan Bratislava-Milan: orari e diretta delle partite Oggi ritorna la Champions League con 9 partite valide per il 5° turno della Fase a girone unico. Tra le altre, tre italiane impegnate in trasferta: alle 18:45 Slovan Bratislava-Milan, alle 21 Inter-Lipsia e Young Boys-Atalanta. Tutte visibili in TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la pausa per le nazionali e la ripresa del campionato, torna anche la Champions League. Per l'inedita fase del Girone unico, si disputano le partite del quinto turno, tra cui scendono in campo le due milanesi e l'Atalanta: l'Inter in A San Siro contro il Lipsia, il Milan di turno a Bratislava contro lo Slovan, i bergamaschi in Svizzera contro lo Young Boys. Nessuna gara avrà copertura TV in chiaro.

Per l'Inter di Inzaghi una gara resa insidiosa per gli infortuni e i contrattempi, a Lipsia: il club tedesco è la controfigura dell'ottima squadra degli anni scorsi e veleggia a quota zero punti dopo 4 incontri. I nerazzurri sono a quota 10 e vedono l'approdo agli ottavi di finale sempre più vicino: un'eventuale vittoria a San Siro porterebbe la qualificazione a essere quasi una formalità. Diverso discorso per il Milan di Fonseca, deludente in campionato e in difficoltà in Europa. Il successo di Madrid contro il Real ha rilanciato in alti i cuori ma sono vietati ulteriori passi falsi: i rossoneri hanno solo 6 punti e sono ai margini della zona playoff. A Bratislava conterà solamente vincere.

Per l'Atalanta, ancora imbattuta in Champions League, l'occasione giusta per dare un ulteriore acuto contro una delle cenerentole della classifica: gli svizzeri veleggiano a zero punti con un solo gol segnato e ben 11 subiti mentre la squadra di Gasperini è a 8 punti, con vista qualificazione. Qui il programma completo della quinta giornata.

Champions League, le partite di oggi: gli orari in TV

La Champions league ritorna con le prime partite del quinto turno del Girone unico. Oggi martedì 26 novembre si disputano 9 incontri, in due slot orari differenti: 18:30 e 21:00. Si inizierà proprio dal Milan, impegnato in trasferta.

Inter-Lipsia, dove vederla in TV: non c'è la diretta in chiaro

La partita delle 21:00 a Milano tra l'Inter e il Lipsia non ha copertura televisiva e di streaming in chiaro. Per assistere al match bisogna essere abbonati a Sky e sintonizzarsi in TV su Sky Sport 1 o Sky Sport 252 mentre per lo streaming si può utilizzare l'app SkyGo o il servizio on demand di NOW.

Dove vedere Slovan Bratislava-Milan in diretta streaming

Anche per il match tra Slovan Bratislava e Milan non è prevista copertura gratuita. Il canale di riferimento in TV è il 252 di Sky per i soli abbonati, mentre per il live streaming o si utilizza il servizio di NOW oppure si usa l'app SkyGo per i devices.

Young Boys-Atalanta, in diretta TV e streaming

Terzo match che interessa una squadra italiana e ulteriore partita sempre a pagamento su Sky Sport Max e il canale 253 per i soli abbonati in TV e per il live streaming solo su SkyGo oppure BOW