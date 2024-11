video suggerito

L’Inter batte il Lipsia 1-0 e si prende il primo posto in Champions: unica squadra a non subire gol A San Siro l’Inter chiude in vantaggio il primo tempo contro il Lipsia grazie ad una fortunosa autorete di Lukeba su cross di Dimarco. Che porta tre punti pesantissimi e proietta i nerazzurri in vetta alla classifica generale di Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter centra la vittoria contro il Lipsia a San Siro grazie ad una autorete nel primo tempo di Lukeba: tanto basta per i nerazzurri per ottenere un successo fondamentale che la proietta al primo posto momentaneo nella classifica generale di Champions League con 13 punti dopo 5 partite. Una gara sofferta, in cui il Lipsia ha sfiorato il pareggio e dove i nerazzurri hanno sprecato troppo. Ancora una volta, la porta di Sommer resta inviolata: l'Inter è anche l'unica squadra sulle 36 iscritte, a non aver subito nemmeno un gol.

A San Siro l'Inter spinge subito sull'acceleratore spinta dal tutto esaurito che pretende la vittoria che vale gli ottavi di finale sul Lipsia. Il forcing è immediato, l'approccio giusto ma manca la lucidità necessaria in attacco per bucare la difesa tedesca. Non è un caso se il primo tempo si chiude sì col vantaggio dei nerazzurri ma solamente su una sfortunata deviazione nella propria porta da parte di Lukeba su un cross in area di rigore di Dimarco. Perché in avanti Taremi spreca molto e Lautaro fatica a carburare. Di buono c'è che Sommer non deve compiere parate importanti, mantenendo ancora una volta inviolata la propria porta, anche se c'è da registrare l'ennesimo infortunio: tocca a Pavard chiedere il cambio per un contrattempo muscolare, a favore di Bisseck.

Secondo tempo che inizia all'insegna dei colori nerazzurri con Dumfries che dopo soli 50 secondi fallisce un facilissimo raddoppio su imbeccata da Lautaro. Inzaghi non cambia, insistendo sugli stessi uomini del primo tempo e che confermano il giusto approccio per chiudere del tutto un match rimasto pericolosamente in bilico. Gli uomini di Inzaghi insistono ma il raddoppio non arriva, aumentando anche momenti di ansia. Ci prova Taremi, senza fortuna per l'iraniano che poco dopo lascia spazio a Thuram che torna a fare coppia col Toro.

La gara resta aperta, Sommer è chiamato alla parata della serata su Nusa, mentre l'Inter in avanti spreca ancora e troppo. Il Lipsia nel finale prova a crederci sfruttando il calo fisico dei nerazzurri che subiscono il ritorno di tedeschi che provano il tutto per tutto per trovare il pareggio che riaprirebbe il match che l'Inter non ha avuto la lucidità di chiudere. Anche quando Mkhitaryan trova il raddoppio, poi annullato per fallo di Thuram. Finisce così 1-0, tanto basta per prendersi la vetta momentanea della classifica.