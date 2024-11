Manchester City, la crisi è senza fine per Guardiola: il Feyenoord recupera da 3-0 a 3-3 in Champions

video suggerito

Prosegue l'incredibile crisi del Manchester City anche dopo la notizia del rinnovo del contratto da parte di Pep Guardiola. Reduci da cinque sconfitte consecutive tra tutte le competizioni, i Citizens contro il Feyenoord, nel match della quinta giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-2025, ha interrotto sì la striscia di K.O. ma ha ottenuto un pareggio che, per come è arrivato, sembra addirittura peggiorare la situazione della formazione inglese. La partita si è conclusa infatti con un 3-3 figlio di una incredibile rimonta da parte degli olandesi che al 74′ si trovavano sotto di tre gol.

Già, perché a cavallo tra primo e secondo tempo il rigore conquistato e trasformato da Erling Haaland, la rete di Gundogan e quella della personale doppietta del centravanti norvegese sembravano aver permesso al City di ipotecare il successo che avrebbe scacciato via il periodo di crisi e sistemato la pericolante situazione in classifica proprio alla vigilia del big match che l'attende nel prossimo turno di Premier League quando andrà a far visita alla capolista Liverpool. E invece un clamoroso svarione difensivo ha dato il via alla fin lì impensabile rimonta del Feyenoord con Hadj Moussa che trasformato nel 3-1 il regalo fatto dalla retroguardia inglese.

Un errore e un gol che ha improvvisamente fatto venire fuori tutte le fragilità di una squadra che ha perso le sue certezze e non riesce a trovare la via per tornare ad essere quella schiacciasassi che è stata negli ultimi anni. In pochi minuti arrivano i gol di Gimenez e di Hancko che confezionano l'incredibile rimonta olandese con il punteggio finale che nell'assordante silenzio calato all'improvviso all'Ethiad Stadium recita 3-3.

Un pareggio che, anche alla luce dei tre match li attendono da qui alla fine di questa prima fase della nuova Champions League (nel prossimo turno andrà a far visita alla Juventus, poi in casa di un PSG che ha estremo bisogno di fare punti, per poi chiudere tra le mura amiche con i belgi del Club Brugge), complica la situazione in classifica del Manchester City che attualmente (con ancora la metà delle gare della quinta giornata da disputare) si trova al quindicesimo posto con soli 4 lunghezze di vantaggio da quella venticinquesima posizione che significa eliminazione diretta dalla competizione.