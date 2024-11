La Juventus rialza la testa in Champions ma non va oltre il pari: contro il Lille finisce 1-1

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus riprende la marcia in Champions dopo il ko con lo Stoccarda. I bianconeri pareggiano 1-1 in casa del Lille dopo essere stati sotto al termine del primo tempo per un gol di David. La squadra di Thiago Motta reagisce nella ripresa trovando il pari grazie al rigore messo a segno da Vlahovic. È stato Conceicao a procurarsi il tiro dagli undici metri dopo essere stato atterrato in area. I bianconeri sono ora a 7 punti dopo 4 partite e sicuramente Motta può sorridere per l'ottimo recupero di Koopmeiners.

Koopmeiners in azione nel primo tempo.

Il Lille chiude in vantaggio il primo tempo: difesa Juve distratta

La Juventus ha iniziato bene il primo tempo contro il Lille La squadra di Thiago Motta ha cercato di costruire diverse azioni da gol sfruttando inizialmente gli strappi a sinistra di Conceicao bravo a saltare l'uomo. Il portoghese però dopo un po' è stato ben chiuso dalla difesa francese e allora ecco salire in cattedra Yildiz che in più occasioni ha cercato l'inserimento centrale di Koopmeiners andando ad affondare il colpo a sinistra. Ma in fase difensiva la Juventus fa fatica. Cabal non riesce a contenere Zhegrova capace di sgusciare via spesso all'ex Verona.

In una di queste incursioni l'ex Verona si fa saltare ancora e Zhegrova con un assist riesce a trovare benissimo David che insacca la palla in rete. In questo caso c'è da sottolineare anche l'errore di Kalulu che si fa sorprendere dal pallone cercando di intervenire in modo scomposto. I bianconeri reagiscono e trovano due volte il gol con Koopmeiners ma l'arbitro annulla per ben due volte a causa della posizione di fuorigioco sul passaggio per l'olandese da parte di Yildiz e Vlahovic. Il serbo prima della fine del primo tempo sfiora il gol ma Chevalier è straordinario.

Vlahovic realizza il rigore del momentaneo pareggio.

Nella ripresa Vlahovic pareggia su calcio di rigore

Nella ripresa allora la Juventus capisce che bisogna insistere perché la partita sembra alla portata. I bianconeri sfruttano maggiormente le incursioni di Cambiaso come terzino che va ad aiutare maggiormente Conceicao in fase di spinta. Proprio il portoghese con un cross mette i brividi a Chevalier che respinge la palla dell'ex Porto prima che Thuram calciasse fuori la respinta. La Juventus spinge ancora e poi trova il meritato pareggio grazie a Vlahovic su calcio di rigore. Conceicao atterrato nettamente in area da un difensore dopo l'ennesima incursione.

I bianconeri ci provano ancora convintissimi e con Yildiz da sinistra con un cross tagliato rischiano di trovare il gol dell'1-2 con il Lille che sembra alle corde. E allora Thiago Motta manda in campo Savona, Weah e McKennie facendo uscire anche anche Vlahovic. Poco dopo il tecnico bianconero si gioca anche la carta Mbangula per Yildiz. Motta ha capito che la Juventus stava iniziando a sentire un po' di fatica. I minuti finali scorrono veloci e non succede nulla più se non il triplice che arriva dopo 5 minuti di recupero e sancisce il pareggio 1-1.