Qual è la squadra peggiore della nuova Champions che finirà ultima in classifica al 36° posto Dopo 4 partite su 8 della fase a girone unico di Champions non mancano le sorprese in classifica. Tra le squadre peggiori ce ne sono cinque: in base alle proiezioni, una in particolare è messa malissimo.

Quattro partite su otto della fase a girone unico di Champions offrono una classifica che in pochi avrebbero preventivato, tanto in vetta quanto in coda, laddove fare naufragio significa essere fuori da tutto senza avere più il "paracadute" della retrocessione in Europa League. In cinque rischiano di tornare a casa col disonore di essere la squadra peggiore più una, è il caso del Bologna, che addirittura finora non è mai riuscita a segnare.

Dalla 25ª alla 36ª posizione è compreso il novero dei club che partecipano alla nuova edizione della Coppa e sono in evidente difficoltà. Fa impressione vedere laggiù il Paris Saint-Germain con appena 4 punti (reduce dalla scoppola presa con l'Atletico Madrid con Donnarumma nell'occhio del ciclone), così come lo Stoccarda che nel turno precedente è riuscito a vincere a Torino contro la Juventus.

Sono altre le formazioni messe peggio, anzi malissimo, e che hanno un piede e mezzo fuori dal torneo continentale. Alcune sono già praticamente spacciate nonostante la matematica: quelle che, in base alle proiezioni, ballano sul ciglio del burrone e vanno incontro a un disastro annunciato dalle cifre. Qual è la peggiore? Allo stato dei fatti è lo Slovan Bratislava: ha sì zero punti come Sturm Graz, Young Boys e Stella Rossa, ma è penalizzato da una differenza reti, la peggiore in assoluto (-13) che fa della società slovacca la candidata numero uno a finire ultima nella speciale graduatoria della Champions.

Le squadre peggiori: chi è messo peggio di tutti

25° – Paris Saint Germain 4 punti (-2 differenza reti)

26° – Sparta Praga 4 punti (-3)

27° – Stoccarda 4 punti (-3)

28° – Shakhtar Donetsk 4 punti (-3)

29° – Girona 3 punti (-4)

30° – Salisburgo 3 punti (-7)

31° – Bologna 1 punto (-5)

32° – Lipsia 0 punti (-5)

33° – Sturm Graz 0 punti (-5)

34° – Young Boys 0 punti (-10)

35° – Stella Rossa 0 punti (-12)

36° – Slovan Bratislava 0 punti (-13).

Secondo una statistica proposta da Football Meets Data, lo Slovan è talmente svantaggiato da avere il 56% delle possibilità di chiudere al 36° posto. Una percentuale altissima rispetto a svizzeri, serbi e austriaci che pure finora hanno avuto un cammino costellato di delusioni. I calcoli statistici, invece, non credono che Lipsia né Bologna possano addirittura finire così male. Saranno eliminate, con la soddisfazione di aver partecipato (e un discreto gruzzolo in tasca). Senza infamia e senza lode.