video suggerito

Il Bologna ancora a secco di gol in Champions League: non ha mai segnato in quattro partite La Champions League è avara con il Bologna che fin qui non è riuscito a segnare neanche un gol: l’attacco di Italiano in Europa è irriconoscibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'approccio del Bologna con la nuova Champions League è piuttosto turbolento e anche le speranze di partecipare ai playoff per gli ottavi di finale si affievoliscono. La squadra di Italiano dopo quattro partite è ferma a un solo punto, quello ottenuto dal pareggio all'esordio contro lo Shakhtar che forse aveva fatto immaginare un cammino diverso. Gli avversari incontrati fin qui sono stati superiori ai rossoblù che però in Europa hanno dato vita a una strana tendenza, quella della mancanza dei gol.

Infatti non sono solo i punti in classifica a venir meno, ma tutta la lucidità dell'attacco che in Champions League non si è mai sbloccato in quattro partite giocate. Una situazione assurda, dato che gli stessi giocatori in campionato segnano con regolarità (Orsolini è il capocannoniere della squadra con 4 gol seguito da Castro a 3), ma in campo europeo nessuno è riuscito ancora a sbloccarsi.

Il Bologna non ha ancora segnato in Champions

Certo, mancano le magie di Zirkzee che lo scorso anno era stato uno degli uomini più importanti per la cavalcata di Thiago Motta, ma c'è anche un pizzico di sfortuna nella mancanza di brio da parte di tutto l'attacco. Il Bologna al momento non è l'unica squadra a non aver segnato in questa Champions League (anche se tutte le altre hanno ancora una partita da giocare), ma è quella sulla quale si alzano più perplessità. Nella sconfitta contro il Monaco è stato annullato un gol a Castro che era stato l'unico a sbloccarsi fin qui, ma il VAR gli ha negato questa gioia.

"È mancato solo il gol" ha sentenziato Italiano in conferenza stampa subito dopo la sconfitta, un'ammissione delle difficoltà che la sua squadra sta vivendo in una competizione difficile da affrontare, soprattutto nell'incertezza del format inedito che le ha messo sul cammino tante grandi squadre. La tendenza a non segnare ha condizionato le ultime gare e la prossima contro il Lille sarà altrettanto difficile: se non dovesse sbloccarsi neanche alla quinta partita allora ogni possibilità di raggiungere i playoff sarebbe compromessa.