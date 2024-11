video suggerito

Disastro Donnarumma, il PSG perde all'ultimo istante con l'Atletico Madrid: la Champions scivola via Un intervento maldestro di Gigio Donnarumma ha consegnato la vittoria all'Atletico Madrid in casa del PSG all'ultimo istante: adesso gli uomini di Luis Enrique sono messi molto male nella classifica di Champions League. La qualificazione è a rischio, così come a rischio è il posto da titolare tra i pali dell'azzurro.

A cura di Paolo Fiorenza

Era partito bene il PSG contro l'Atletico Madrid al Parc des Princes: il dominio dei padroni di casa si era tradotto nel vantaggio iniziale messo a segno da Zaire-Emery al 14′, ma dopo quattro minuti c'è stato l'immediato pareggio degli ospiti con Molina. Infine – quando il match sembrava ormai finito sull'1-1 – un intervento difettoso di Gigio Donnarumma su una conclusione non irresistibile di Angel Correa ha consegnato agli uomini di Simeone una vittoria preziosissima per risollevarli nella classifica del mega girone della Champions League, spedendo invece agli inferi il PSG.

Donnarumma inguaia il PSG in Champions League

I francesi adesso – a metà del calendario, quando mancano le ultime quattro partite – non solo vedono col binocolo la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma con i 4 punti conquistati finora che valgono l'attuale 25simo posto sarebbero fuori anche dalle posizioni che fanno accedere al playoff. Un vero disastro per Luis Enrique, che adesso deve fronteggiare anche le polemiche relative alla scelta di Donnarumma come titolare stasera. Già, perché non era affatto sicuro che tra i pali giocasse il portiere della nazionale italiana: qualche dubbio c'era dopo che nell'ultima partita di campionato vinta contro il Lens era invece sceso in campo dal 1′ Matvey Safonov, che molti già invocavano da qualche settimana, soprattutto dopo la disastrosa prova dell'azzurro contro l'Arsenal (due incertezze su entrambi i gol dei Gunners).

L'ombra di Safonov su Donnarumma: Gigio può perdere il posto

Sparita l'ombra di Keylor Navas, lo stabiese ora si ritrova quella del 25enne russo, acquistato in estate dal Krasnodar per 20 milioni proprio per creare competizione interna per il ruolo. Safonov aveva già giocato tre partite da titolare in questo avvio di stagione, ma solo perché Donnarumma a settembre si era fermato per infortunio. Quella col Lens è stata la prima in cui Gigio si è accomodato in panchina per scelta del tecnico e adesso chi spinge perché giochi il russo troverà nuovi argomenti nel maldestro intervento del portiere dell'Italia all'ultimo istante di PSG-Atletico Madrid. Una papera pesantissima, che può essere una pietra tombale sulla stagione europea dei francesi.

La classifica della Champions League a metà percorso: il PSG sarebbe eliminato

Dopo il fischio finale, i tifosi del PSG sui social non hanno atteso molto per fare a pezzi Donnarumma, che recentemente si era lamentato per il trattamento ricevuto dai media: "Nell'ultimo periodo, da quando ho lasciato l'Italia, sono un po' troppo bersagliato, questo un po' dà fastidio. Però ormai ho le spalle larghe, è da tanti anni che gioco quindi so come funziona e so cosa devo fare per restare nella mia bolla". I prossimi giorni non saranno facili per lui.