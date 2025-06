video suggerito

PSG-Atletico oggi in TV, dove vedere la partita del Mondiale per Club in diretta e streaming: orario e canale PSG e Atletico Madrid si affrontano nella prima uscita al Mondiale per Club 2025: si gioca al Rose Bowl di Pasadena oggi, domenica 15 giugno, con fischio d'inizio alle ore 21:00. Dove vedere in diretta tv e streaming la partita e le ultime news sulle formazioni.

A cura di Vito Lamorte

Si alza il sipario sul nuovo torneo FIFA, con il Paris Saint-Germain e l'Atletico Madrid che scendono in campo per il primo match del gruppo B del Mondiale per Club 2025: si gioca al Rose Bowl di Pasadena oggi, domenica 15 giugno, con fischio d'inizio alle ore 21:00. La partita tra la squadra di Luis Enrique e quella di Diego Pablo Simeone di potrà vedere in diretta TV su DAZN e su Italia 1.

Il PSG è fresco di Triplete, con la vittoria della Champions League in maniera roboante contro l'Inter dopo la conquista di Ligue 1 e Coppa di Francia. Secondo "Trouble" per Luis Enrique, dopo quello della stagione 2014/2015 alla guida del Barcellona. L'Atletico Madrid si è piazzato al terzo posto in Liga mentre in Champions League è stato eliminato agli ottavi di finale per mano dei rivali cittadini del Real, vittoriosi ai calci di rigore. Nel corso della prima fase di Champions League le due squadre si sono affrontate a Parigi e ad uscirne vincenti furono gli spagnoli per 2-1.

Dello stesso gruppo fanno parte il Botafogo (Brasile) e Seattle Sounders (USA).

Partita: PSG-Atletico Madrid

Dove: Rose Bowl, Pasadena

Quando: domenica 15 giugno 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: DAZN, Italia 1

Diretta streaming: DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Competizione: Mondiale per Club 2025, girone B

Dove vedere PSG-Atletico in diretta TV e streaming

PSG-Atletico Madrid sarà visibile in maniera gratuita su DAZN, che ha acquisito tutti i diritti per tutto il Mondiale per Club; e in chiaro su Italia 1, che mostrerà un match del torneo ogni giorno. Per assistere alla sfida in diretta tv su DAZN servirà scaricare l'app su una smart tv compatibile, oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Mediaset consentirà la visione del Mondiale per Club 2025 in chiaro e gratis, sia in tv che in streaming tramite le app di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

PSG-Atletico, le probabili formazioni

Sia Luis Enrique che Simeone dovrebbero affidarsi alle ‘formazioni-tipo': tridente formato da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia per il PSG mentre l'Atletico con il solito 4-4-2 punta su tandem offensivo Griezmann-Alvarez.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, J. Alvarez. Allenatore: Simeone.