Donnarumma da incubo in Arsenal-PSG: prima l'uscita senza senso, poi la sfortuna Donnarumma non impeccabile in Arsenal-PSG in entrambi i primi gol dei padroni di casa. Doppia topica di Gigio.

A cura di Marco Beltrami

Gianluigi Donnarumma protagonista in negativo in Arsenal-PSG. Nel big match di Champions dell'Emirates il portiere italiano ha commesso un grave errore in occasione della rete dell'1-0 di Havertz, risultando poi sfortunato sul raddoppio. L'ex Milan in particolare ha prima completamente sbagliato i tempi di un'uscita alta, intervenendo in modo goffo. Una situazione che ha spianato la strada agli avversari. L'errore imperdonabile è stato quello di non leggere l'azione. Sullo 0-2 poi è rimasto vittima di un mancato intervento.

Il primo errore di Donnarumma in Arsenal-PSG, uscita da incubo

L'equilibrio del match tra i londinesi e i parigini si è rotto a metà primo tempo dopo un'iniziativa di Trossard. Quest'ultimo, partito dalla sinistra, è andato in percussione senza trovare una grande opposizione dagli avversari. Alla fine il centrocampista dei Gunners ha messo un cross velenoso in area, letto malissimo dai difensori del Paris Saint-Germain e poi anche dal portiere italiano. Disastrosa l'uscita di Donnarumma, che è andato completamente a vuoto.

Donnarumma ha fatto un errore imperdonabile, tentando l'uscita alta in totale ritardo. Il portiere della nazionale con il suo intervento non tempestivo ha reso la vita facile ad Havertz che ha colpito di testa e lo ha anticipato nettamente. A Gigio non è rimasto altro che provare con le manone a disturbare l'ex Chelsea, con un tentativo goffo.

L'errore sul secondo gol, Gigio fa i conti con la sfortuna

L'ha combinata grossa Donnarumma, al quale sarebbe bastato un pizzico di decisione in più con l'anticipo dunque dei tempi dell'uscita. Avrebbe dovuto leggere prima la traiettoria del pallone l'ex rossonero per poter così uscire con i tempi giusti.

Pioggia di critiche sui social per Donnarumma, criticato per l'errore che ha contribuito a mettere il match sui binari giusti per la formazione di casa che poco dopo ha trovato anche il raddoppio. Anche in questa occasione niente da fare per il portiere azzurro che su una punizione laterale di Saka ha "bucato" l'intervento, tradito dal mancato tocco di compagni e avversari in un'area di rigore affollata. Anche in questo caso molto goffo Donnarumma.