video suggerito

Il discorso di Chivu all’Inter beccato dalle telecamere: “Prima o poi cagate ne faranno!” Il neo allenatore ha approfittato di un cooling break durante l’incontro col Monterrey al Mondiale per Club: riuniti i calciatori intorno a sé, li ha incitati senza fare troppi giri di parole. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristian Chivu ce l'ha messa tutta per caricare l'Inter al debutto ufficiale. Ha seguito la partita del Mondiale per Club con grande partecipazione emotiva. Ha impartito indicazioni e suggerimenti, anche con grande determinazione ricorrendo a esempi abbastanza coloriti per sottolineare qual è il modo migliore per colpire il Monterrey nei punti deboli ("prima o poi faranno delle cagate").

Com'è andato il debutto di Chivu sulla panchina dell'Inter

Il neo allenatore ha consigliato, rimproverato, incoraggiato, sistemato la squadra alla sua maniera, consapevole che ci vorrà del tempo (e i giusti rinforzi) perché assimili meglio la sua idea di campo e di gioco. Qualche cambiamento c'è stato rispetto all'esperienza di Simone Inzaghi, lo ha spiegato lo stesso Lautaro Martinez quando ha parlato del gol preso su palla inattiva ("adesso difendiamo diversamente rispetto a prima"). Il resto arriverà in seguito aggrappandosi all'unica cosa possibile: la disciplina del lavoro.

Il dato poco lusinghiero sui tiri in porta

Chivu non si aspettava certo di vedere una formazione brillante: la competizione in America è arrivata sui titoli di coda di una stagione lunga e stressante, non certo il periodo migliore per la transizione da un'esperienza all'altra. Lui stesso è stato calciatore a un certo livello e sa quanto sia dura in momenti del genere: ha visto un'Inter stanca, con la mira sballata (solo 2 i tiri nello specchio rispetto alle 15 conclusioni totali) e svuotata dopo lo sforzo emotivo sostenuto (anche) in finale di Champions.

Leggi anche Le strane scuse del capitano degli Urawa Reds dopo la scena più imbarazzante del Mondiale per Club

Ecco perché, approfittando di un cooling break durante l'incontro coi messicani, ha riunito i calciatori intorno a sé e li ha incitati senza fare troppi giri di parole. La vittoria è lì, possibile. Ma bisogna andare a prenderla. Ed è un peccato che manchi la capacità di vibrare il colpo del ko (clamorosa l'occasione spedita alta sulla traversa da Lautaro). Chivu dà ai nerazzurri un compito preciso, come si evince dal video di DAZN che raccoglie il dialogo di quei momenti e accende i riflettori sulle parole dell'allenatore.

La grinta durante il cooling break: c

"Ripartiamo e poi ci piazziamo – dice Chivu -, quindi non perdiamo le distanze, palleggiamo" è la prima parte della riflessione fatta ad alta voce, con grinta. "Quando li blocchiamo lì, prima o poi faranno cagate". È stato un tentativo strenuo di dare una scossa al gruppo. Il pareggio non può certo soddisfarlo ma tant'è, per adesso. E c'è nulla di cui "vergognarsi", lo ribadisce con altrettanta forza in conferenza stampa dopo la domanda provocatoria di un giornalista messicano. Prossimo appuntamento, i giapponesi dell'Urawa (sabato 21 giugno a Seattle alle ore 21 italiane): servirà vincere a tutti i costi per sperare di passare il turno e rompere le uova nel paniere al River Plate (in vetta).