Donnarumma senza pace, Safonov lo spinge verso la panchina: Luis Enrique non fa sconti Luis Enrique sta pensando di mettere in panchina Gigio Donnarumma dopo la disastrosa prova del portiere azzurro in Arsenal-PSG: scalpita il russo Matvey Safonov.

A cura di Paolo Fiorenza

Non c'è pace per Gigio Donnarumma, neanche adesso che lo spettro di Keylor Navas – con cui aveva condiviso la prima stagione e mezza al PSG, con annesso dualismo che ne minava le sicurezze – è stato definitivamente spazzato via. Il costaricano nel gennaio dello scorso anno era stato prestato per sei mesi al Nottingham Forest, lasciando campo libero allo status di titolare intoccabile del portiere azzurro, poi era tornato alla base in estate, ma solo per trascorrere l'ultimo anno di contratto coi parigini scendendo in campo solo 6 volte, prima di finire nella lista degli svincolati senza squadra dove si trova tuttora. Eppure anche adesso Donnarumma si ritrova in casa qualcuno pronto a prendere il suo posto, il coetaneo russo Matvey Safonov: secondo L'Equipe, Luis Enrique ci sta pensando e potrebbe presto operare l'avvicendamento tra i pali.

Donnarumma esce a vuoto su Havertz in occasione del primo gol dell'Arsenal contro il PSG

Donnarumma disastroso contro l'Arsenal: ancora dubbi su di lui

Donnarumma continua a portarsi con sé in Francia i dubbi sul suo effettivo valore, dubbi che vengono rinfocolati ad ogni prestazione negativa o papera che fa rapidamente dimenticare le prove spesso da migliore in campo del 25enne stabiese. È il destino di Gigio essere messo sempre in discussione e la cosa si sta ripetendo dopo la brutta sconfitta della squadra parigina in casa dell'Arsenal in Champions League: uno 0-2 in cui il portiere campione d'Europa è stato protagonista in negativo in entrambe le reti, venendo poi messo sulla graticola da media e opinionisti.

Luis Enrique pensa all'avvicendamento con Safonov, ma c'è anche Tenas

Gli vengono contestati limiti tecnici quando non è chiamato a volare come un gatto tra i pali, ovvero sulle uscite e col pallone tra i piedi, ma anche la personalità viene messa in dubbio e sicuramente non lo aiuta l'essere messo nuovamente in discussione come sta accadendo in questi ultimi giorni. L'ingaggio di Matvey Safonov nell'ultimo mercato – pagato 20 milioni al Krasnodar – aveva lo scopo di sfidarlo e mettergli pressione affinché tirasse fuori il meglio da lui, adesso però il russo potrebbe prenderne il posto: Luis Enrique è tentato di introdurre la concorrenza interna per la maglia da titolare, scrive L'Equipe, ed anche l'altro portiere in rosa, il 23enne spagnolo Arnau Tenas – fresco campione olimpico – non è escluso dai ragionamenti in atto, soprattutto perché gioca bene il pallone coi piedi a differenza dell'ex milanista.

Domenica sera il PSG sarà impegnato in campionato in casa del Nizza e ne sapremo di più. Quello che è certo è che Donnarumma non sembra più intoccabile come era stato nella scorsa stagione.