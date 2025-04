Il Southampton di Juric retrocede con sette giornate d’anticipo: è la peggior squadra della Premier

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Ivan Juric non è riuscito a compiere il miracolo per il quale era stato chiamato: il Southampton retrocede in Championship con sette gare d'anticipo rispetto alla fine del campionato, un verdetto ampiamente pronosticabile già da diverse settimane visto il pessimo andamento della squadra che in tutta la Premier League ha raccolto appena dieci punti. La sconfitta in casa del Tottenham è stata fatale e ha messo fine alla lotta alla salvezza dei Saints che ricominceranno tutto dalla seconda serie.

Ma l'ex allenatore della Roma potrebbe non essere più su quella panchina per la prossima stagione dato che nel suo contratto c'è una clausola per liberarlo e il club starebbe già cercando un sostituto. Difficile immaginare un futuro insieme, dato che Juric ha fallito su tutti i fronti e ha trasformato il Southampton in una delle peggiori squadre della Premier League: nessuna era retrocessa con così largo anticipo, un record negativo stabilito proprio dal croato che potrebbe trovarne altri altrettanto tristi.

Juric retrocesso con il Southampton

Il triste verdetto è arrivato a sette giornate dalla fine del campionato: i 21 punti ancora in palio non sarebbero bastati al Southampton per sperare in una miracolosa salvezza, visto che la zona franca dista 22 punti. Un abisso, dal basso dei 10 punti conquistati in 31 partite che diventato un bottino misero per chiunque, ancora di più per Juric che avrebbe dovuto provare a invertire la rotta.

Da quando è arrivato in Inghilterra ha vinto appena due partite, una in campionato e una in coppa, e in Premier League in 14 partite ha portato a casa soltanto 4 punti. Per questo non stupisce sapere che i Saints sono la squadra a essere retrocessa con più giornate d'anticipo di tutte nella storia del moderno campionato inglese, un primato che l'allenatore si appunterà tristemente al petto. E il suo club si candida anche per essere uno dei peggiori della storia della Premier per punti fatti e gol subiti, una condizione che la dirigenza sa benissimo, tanto che sta già pensando all'esonero per poter ricostruire tutto da zero nella prossima stagione in Championship.