video suggerito

Perché la Juventus ha un punto in più del Milan in Champions League ma è messa peggio in proiezione A metà del girone unico di Champions League, la Juventus ha un punto in più del Milan, ma la proiezione della classifica dopo le ultime quattro partite vede molto meglio i rossoneri per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mercoledì si completa il quarto turno della nuova Champions League, che promette di mantenere grande suspense fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata per conoscere tutti i verdetti: in primis le 8 squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e poi – scendendo lungo la classifica del girone unico a 36 squadre – le 16 formazioni che accederanno al playoff, di cui quelle classificate tra le posizioni 9 e 16 avranno il piccolo vantaggio di giocare in casa il match di ritorno contro quelle piazzate tra 17° e 24° posto.

Juve con un punto in più del Milan in Champions, ma per la simulazione i rossoneri stanno meglio

È davvero una bolgia dantesca, in cui le carte si rimescolano in continuazione: al momento le squadre italiane sono messe abbastanza bene, tranne il Bologna quasi eliminato con un solo punto e zero gol segnati. Martedì hanno giocato sia Juventus che Milan: i bianconeri col pareggio di Lille si sono portati a 7 punti, mentre gli uomini di Fonseca hanno clamorosamente vinto in casa del Real Madrid e sono ora a 6 punti. Eppure, in base alle proiezioni, il Milan è messo meglio in prospettiva rispetto alla Juve.

Il Diavolo era partito malissimo, con le due sconfitte iniziali con Liverpool e Bayer Leverkusen, poi ha reagito alla grande battendo prima il Brugge a San Siro e poi sbancando il Bernabeu con una grande prova. Quanto alla Juve, ha esordito vincendo a Torino col PSV, poi il successo a Lipsia sembrava averla messa bene per piazzarsi tra le prime 8, ma la sconfitta interna con lo Stoccarda e il pur buon pareggio a Lille hanno ulteriormente cambiato lo scenario.

Lo scenario per Juve e Milan quando mancano quattro partite nel girone

In base a 10mila simulazioni al computer, la squadra di Thiago Motta ha il 15% di qualificarsi direttamente agli ottavi e l'89% al playoff. Il Milan ha un punto in meno, ma è messa meglio in base a questa proiezione: i rossoneri hanno il 37% di essere nelle prime 8 alla fine del girone e la quasi certezza – col 97% – di finire tra la nona e la 24sima posizione accedendo così al playoff.

Il motivo di questo apparente paradosso sta ovviamente nel calendario dei match rimanenti nel girone della Champions, sia per quanto riguarda Juve e Milan, sia nel contesto più generale di tutte le altre gare mancanti: le 10mila simulazioni tengono infatti conto di tutto il lotto delle partecipanti.

Il calendario della Juventus, le quattro partite che mancano:

Aston Villa-Juventus

Juventus-Manchester City

Brugge-Juventus

Juventus-Benfica

Il calendario del Milan, la gare restanti nel girone:

Slovan Bratislava-Milan

Milan-Stella Rossa

Milan-Girona

Dinamo Zagabria-Milan

La situazione delle altre squadre italiane in Champions

Il Bologna, che ugualmente è a metà percorso del girone, ha solo il 9% di classificarsi per il playoff, mentre già adesso non ha più nessuna chance di qualificazione diretta agli ottavi.

In attesa di giocare la loro quarta partita mercoledì sera – con l'Arsenal in casa e contro lo Stoccarda in trasferta – Inter e Atalanta hanno rispettivamente il 57% e il 26% di passare direttamente agli ottavi di finale, mentre non ci sono problemi per il playoff, col 99% e 94%.