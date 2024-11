video suggerito

Milan stratosferico, gioca la partita perfetta e batte il Real Madrid, Ancelotti ko 3-1: Leao superstar Al Bernabeu il Milan vive una serata memorabile in Champions League. I rossoneri battono 3-1 il Real Madrid. Leao nella versione migliore delizia e ispira, segnano Thiaw, Morata e Reijnders. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

521 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan espugna il Bernabeu. I rossoneri hanno battuto 3-1 il Real Madrid nel match della 4ª giornata della Champions League 2024-2025. Fonseca ha dato scacco matto ad Ancelotti. Partita perfetta quella dei rossoneri trascinati da Leao. Gol di Thiaw, Morata e Reijnders.

Gol di Thiaw, Vinicius e Morata

Prima della partita c'è un emozionante minuto di raccoglimento per Valencia. Poi si parte, con il Milan che cambia leggermente modulo e schiera soprattutto Leao dal primo minuto. Squadra super offensiva per il Real Madrid con Ancelotti che schiera pure Modric, oltre a Bellingham, Mbappé e Vinicius.

L'avvio è equilibrato, equilibrio che si spezza al 13′ quando Thiaw svetta nell'area di rigore dei blancos e con un colpo di testa perfetto realizza il gol dell'1-0. Gol non semplice, assist perfetto di Pulisic. Il Real Madrid si sveglia, inizia a spingere, Vinicius fa un paio di magie e soprattutto trasforma un rigore assegnato per un fallo sciocco di Emerson Royal ai danni di Mendy. Maignan aspetta Mbappé e lo neutralizza, il Milan nel finale di tempo diventa più pericoloso e trova il gol del nuovo sorpasso. Leao, particolarmente ispirato, calcia dalla distanza. La sua conclusione viene parata da Lunin, che respinge il tiro. La difesa dei blancos è ferma, Morata è lesto e non può sbagliare, ed è 2-1 Milan.

Leao inventa e Reinders segna

Il Real si ripresenta con Camavinga e Brahim Diaz. I cambi non danno frutti. Perché il Milan è messo molto bene in campo e va vicino più volte al terzo gol. Leao è on fire, riceve da Emerson Royal e colpisce di testa, Lunin compie un intervento miracoloso. Applausi per entrambi. Poco dopo in contropiede è Pulisic ad impostare un contropiede, ma dopo 50 metri al galoppo perde il pallone. Il Real ci prova, Maignan è attento. Il Milan piuttosto lascia fare fino a un certo punto e riparte, un paio diontropiedi rapidi, ma senza frutti. Pulisic dalla banderina quasi sorprende Lunin prima del doppio cambio di Fonseca che manda in campo Abraham e Loftus-Cheek.

E al 72′ il Milan sigla il gol del 3-1. Abraham e Reijnders fanno partire l'azione, Leao è formidabile, sgasa, si beve un avversario e mette in mezzo. Reijnders controlla con il sinistro e batte con il destro, è gol. Ancelotti risponde con Rodrygo e Fran Garcia. Il finale è bellissimo. Rudiger realizza un gol meraviglioso, il VAR annulla. Lunin fenomenale su Loftus-Cheek, Maignan si supera su Brahim Diaz. Il Milan vince 3-1, il Real è battuto al Bernabeu.