I gol di Lookman e Zaniolo lanciano l’Atalanta al nono posto in Champions: Stoccarda ko in casa L’Atalanta non sbaglia in casa dello Stoccarda e vince 2-0 centrando tre punti d’oro in Champions. Il gol del solito Lookman lancia infatti la Dea al nono posto in classifica generale prima del raddoppio di Zaniolo nel finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta non sbaglia in casa dello Stoccarda e vince 2-0 centrando tre punti d'oro in Champions. Il gol del solito Lookman lancia infatti la Dea al nono posto in classifica generale prima del raddoppio di Zaniolo nel finale. Successo meritato per la squadra di Gasperini in grado di dominare il gioco concedendo pochissimo agli avversari. Unica nota stonata della serata l'infortunio muscolare di Kolasinac nel primo tempo. L'Atalanta nel prossimo turno avrà la possibilità di allungare ancora sfidando lo Young Boys.

Primo tempo equilibrato a Stoccarda

L'Atalanta rispetta le previsioni della vigilia nel primo tempo rendendosi più volte pericolosa dalle parti della difesa di casa. L'occasione buona capita sui piedi di Pasalic. Sul cross basso di Bellanova per Retegui in area che lavora di schiena, l'attaccante scarica per Pasalic che calcia con il destro ma la palla finisce di poco fuori. Lo Stoccarda reagisce con l'occasione capitata a Rouault ma il suo colpo di testa finisce alto. Nel frattempo Gasperini perde per infortunio Kolasinac e manda in campo Kossounou al suo posto.

La partita va avanti e l'Atalanta continua a premere sull'acceleratore ma in campo c'è equilibrio tra i reparti. Nel finale di tempo occasione per i tedeschi grazie alla palla filtrante di Fürich in area per Undav che calcia di prima col sinistro ma la conclusione colpisce l'esterno della rete. L'Atalanta allora risponde con Retegui che prova di testa su assist di sponda di Lookman ma Nübel blocca. Ma c'è stato il fischio dell'arbitro per posizione irregolare dell'attaccante nigeriano. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0.

Il gol di Lookman nel secondo tempo decide la partita

Nella ripresa l'Atalanta entra molto bene e convinta di poter fare gol. Una rete che arriva anche grazie al nuovo entrato De Ketelaere capace di inventarsi un'incredibile serpentina in area di rigore dello Stoccarda per servire poi a Lookman l'assist perfetto per un pallone da spingere solo in rete. Lo Stoccarda prova a reagire con diverse occasioni che però sono preda dell'Atalanta difesa ospite in grado soprattutto con Hien di respingere gli attacchi dei tedeschi che sembrano fare fatica a trovare lo spazio giusto per sorprendere la retroguardia della Dea.

Gasperini a un certo punto della partita, intorno al minuto 70, pensa alla sostituzione di Retegui con Zaniolo che appena entrato ha avuto subito sui piedi la palla per poter raddoppiare. L'ex Roma però non arriva presto sul pallone respinto in due tempi dal portiere di casa. Ancora Zaniolo a 15 minuti dalla fine sfiora la rete dello 0-2 ma è ben chiuso dalla parata sicura del portiere di casa. A Stoccarda nel finale la Dea dà la sensazione di voler gestire il vantaggio ma quasi nel recupero arriva la rete di Zaniolo che sfrutta al meglio un buco difensivo dei tedeschi e segna la rete dello 0-2 finale che vale il nono posto per la squadra bergamasca.