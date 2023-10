Champions League 2023, il calendario della seconda giornata: partite e orari TV Le partite della 2ª giornata della fase a gironi della Champions: Napoli, Inter, Milan e Lazio in campo il 3 e il 4 ottobre. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv, in chiaro e in streaming degli incontri in palinsesto.

Napoli. Inter, Milan e Lazio tornano in campo in Champions il 3 e il 4 ottobre.

La seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024 si gioca martedì 3 e mercoledì 4 ottobre. Gli orari delle partite sono quelli consueti (18:45 e 21:00) ma questa settimana le italiane sono tutte di scena in prima serata.

Napoli–Real Madrid è sicuramente l'incontro di cartello di martedì: entrambe a 3 punti per le vittorie degli azzurri contro Braga (1-2 in Portogallo) e Union Berlino di Bonucci (1-0), la sfida del Maradona (ore 21:00) è già una sorta di spareggio per restare in testa al Gruppo C e fare un altro passo verso la qualificazione agli ottavi. Nello stesso giorno (sempre alle 21:00) a San Siro si disputa Inter–Benfica: la squadra di Inzaghi è reduce dal pareggio con la Real Sociedad (1-1), un successo contro i lusitani (battuti al debutto), consentirebbe di piazzarsi già in buona posizione all'interno del Gruppo D che vede il Salisburgo attualmente in vetta.

Nella giornata di mercoledì i riflettori si accendono anzitutto su Borussia Dortmund–Milan (ore 21:00), entrambe inserite in uno dei gironi (Gruppo F) più difficili della Champions. I tedeschi hanno perso all'esordio col Paris Saint-Germain mentre i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0 in casa col Newcastle. Alla stessa ora, ma in trasferta in Scozia, scende in campo anche la formazione di Sarri: Celtic–Lazio è l'occasione da sfruttare per allungare il passo in classifica dopo il pareggio rocambolesco con l'Atletico Madrid ottenuto grazie al gol di testa del portiere Provedel segnato in pieno recupero grazie a una furbata e una prodezza personale.

Nel programma delle gare di Champions da segnalare al martedì Machester United-Galatasaray, Copenaghen-Bayern Monaco e Lens-Arsenal mentre al mercoledì l'attenzione cadrà si Newcastle-PSG, Lipsia-Manchester City e Porto-Barcellona

Tutte le partite saranno visibili in diretta TV e in streaming (ma solo per abbonati) su Sky, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Infinity+ e Amazon Prime video. Anche questo martedì una gara della fase a gironi di Champions andrà in chiaro per tutti e gratis su Canale 5. Mercoledì, invece, Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva per i propri abbonati una delle migliori partite in calendario.

Le partite di martedì per la seconda giornata della Champions League 2023

Inter-Benfica è la partita che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 alle ore 21, alla stessa ora andrà in onda (solo per abbonati) anche Napoli-Real Madrid ma solo sui canali di Sky e Infinity+ di Mediaset. Di seguito il calendario e il programma completo della 2ª giornata della fase a gironi di Champions di martedì 3 ottobre:

18:45 – Union Berlin – Braga (Sky, Infinity+)

18:45 – Salisburgo – Real Sociedad (Sky, Infinity+)

21:00 – Manchester United – Galatasaray (Sky, Infinity+)

21:00 – Copenhagen – Bayern Monaco (Sky, Infinity+)

21:00 – Lens – Arsenal (Sky, Infinity+)

21:00 – PSV Eindhoven – Siviglia (Sky, Infinity+)

21:00 – Napoli – Real Madrid (Sky, Infinity+)

21:00 – Inter – Benfica (Sky, Canale 5, Infinity+)

Gli orari tv delle partite di mercoledì

Borussia Dortmund-Milan (ore 21:00) è la partita del mercoledì che rientra nel palinsesto di Amazon Prime Video e sarà visibile solo agli abbonati della piattaforma mentre Celtic-Lazio andrà in onda (sempre per gli utenti registrati) su Sky e Infinity+ di Mediaset. Di seguito il calendario e il programma completo della 2ª giornata della fase a gironi di Champions di mercoledì 4 ottobre:

18:45 – Atlético Madrid – Feyenoord (Sky, Infinity+)

18:45 – Anversa – Shakhtar Donetsk (Sky, Infinity+)

21:00 – Celtic – Lazio (Sky, Infinity+)

21:00 – Borussia Dortmund – Milan (Prime Video)

21:00 – Newcastle – PSG (Sky, Infinity+)

21:00 – Lipsia – Manchester City (Sky, Infinity+)

21:00 – Stella Rossa – Young Boys (Sky, Infinity+)

21:00 – Porto – Barcellona (Sky, Infinity+).