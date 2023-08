I gironi della Champions League 2023/24: Milan nel gruppo di ferro, Napoli col Real Madrid, Inter ok Sorteggiati i gironi di Champions: Napoli nel Gruppo C con Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlino; nel Gruppo D l’Inter con Benfica, Salisburgo, Real Sociedad; Lazio nel Gruppo E con Feyenoord, Atletico Madrid, Celtic; nel Gruppo F il Milan trova Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. Prima giornata il 19-20 settembre.

Il sorteggio dei gironi della Champions League 2023-2024 dà il via al torneo che inizierà il 19-20 settembre (prima giornata) e si concluderà a Wembley (Londra) il 1° giugno 2024 con la finalissima per l'assegnazione del trofeo detenuto dal Manchester City campione in carica (vittoria in finale contro l'Inter).

Napoli inserito nel Gruppo C con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, Sporting Braga, Union Berlino. Nel Gruppo D c'è l'Inter con Benfica, Salisburgo, Real Sociedad. Per la Lazio nel Gruppo E ci sono Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Nel Gruppo F il Milan trova il Psg e il Newcastle degli ex Donnarumma e Tonali oltre al Borussia Dortmund. I timori per la composizione dei gruppi di ferro, alla luce della forza delle avversarie distribuite nelle quattro fasce, erano motivati soprattutto per gli abbinamenti dei rossoneri, meglio è andata alle squadre di Inzaghi e Sarri, sulla strada dei partenopei c'è l'ex allenatore che venne esonerato dopo la qualificazione agli ottavi.

Girone A – Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray

Girone B – Siviglia, Arsenal, Psv Eindhoven, Lens

Girone C – Napoli , Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlino

Girone D – Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad

Girone E – Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

Girone F – Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

, Newcastle Girone G – Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

Girone H – Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Anversa

È l'ultima edizione che sarà disputata con il format attuale (32 squadre suddivise in 8 gruppi) mentre dalla prossima (2024-2025) ci saranno cambiamenti sostanziali, con l'Italia che avrà la possibilità di portare nella massima competizione continentale per club fino a 5 formazioni. Tra il 19-20 settembre e il 12-13 dicembre 2023 si giocano le 6 giornate dei gruppi per determinare le qualificate alla fase a eliminazione diretta.

Fase a gironi

1ª giornata: 19-20 settembre 2023

2ª giornata: 3-4 ottobre 2023

3ª giornata: 24-25 ottobre 2023

4ª giornata: 7-8 novembre 2023

5ª giornata: 28-29 novembre 2023

6ª giornata: 12-13 dicembre 2023

Il 18 dicembre ci sarà il sorteggio per gli abbinamenti degli ottavi di finale che si disputeranno il 13-14 e il 20-21 febbraio (andata) e si chiuderanno il 5-6 e il 12-13 marzo (ritorno). Due giorni dopo, il 15 marzo, ci sarà l'estrazione dei quarti e delle semifinali. Quarti di finale in programma per il 9-10 e il 16-17 aprile 2024, mentre le semifinali sono fissate in calendario per il 30 aprile-1° maggio e il 7-8 maggio dello stesso anno. La finalissima si giocherà il 1° giugno del 2024 e sarà l’ultima sfida della Champions League prima del passaggio al format a girone unico.

Ottavi di finale

Andata 13-14 e 20-21 febbraio 2024

Ritorno 5-6 e 12-13 marzo 2024

Quarti di finale

Andata 9-10 aprile 2024

Ritorno 16-17 aprile 2024

Semifinali

Andata 30 aprile-1 maggio 2024

Ritorno 7-8 maggio 2024

Finale

1 giugno 2024 – Wembley (Londra)