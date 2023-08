Cosa rischiano Napoli, Inter, Milan e Lazio nel sorteggio di Champions: i peggiori gironi possibili Qual è l’esito più penalizzante per le quattro italiane? Tabellone delle fasce alla mano, nessuna può dirsi al sicuro nel sorteggio dei gironi in programma alle 18 a Montecarlo. Nemmeno il Napoli che parte col leggero vantaggio della prima fascia è esente da pericoli.

Oggi alle 18 Napoli, Inter, Milan e Lazio saranno sorteggiate nei gironi di Champions League 2023–2024.

Napoli, Inter, Milan e Lazio conosceranno questa sera le prossime avversarie nei gironi di Champions League 2023-2024. Il sorteggio che inizia oggi alle 18:00 a Montecarlo traccerà il quadro delle 32 squadre qualificate negli 8 gruppi delle prima frase: le italiane ci arrivano con i campioni d'Italia inseriti in prima fascia, nerazzurri in seconda, rossoneri e capitolini in terza. Il rischio di ritrovarsi in un gruppo di ferro, o addirittura con il peggiore degli abbinamenti immaginabili, è palpabile alla luce della forza e del blasone di molte formazioni distribuite nelle differenti urne.

Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco e Psg oltre al Siviglia (vincitore dell'ultima Europa League) sono le corazzate che fanno tremare i polsi accanto agli azzurri 1ª fascia. Ma la presenza in 2ª delle due formazione di Madrid (Real e Atletico) oltre ad Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Lipsia e Porto lasciano presagire abbinamenti durissimi per le connazionali (in particolare per Milan e Lazio, 3ª fascia). Nemmeno possono definirsi avversari "materasso" club come Newcastle, Union Berlino, Galatasaray oppure Real Sociedad stipate nella quarta urna.

1ª fascia: Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Barcellona, Benfica, Feyenoord, Siviglia, Napoli



Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Barcellona, Benfica, Feyenoord, Siviglia, Napoli 2ª fascia : Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Porto, Lipsia, Inter



: Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Porto, Lipsia, Inter 3ª fascia : Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Psv Eindhoven, Copenaghen, Milan, Lazio



: Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Psv Eindhoven, Copenaghen, Milan, Lazio 4ª fascia: Newcastle, Union Berlino, Lens, Royal Antwerp, Galatasaray, Celtic, Real Sociedad, Young Boys.

Qual potrebbe essere l'esito più penalizzante per le quattro italiane? Tabellone delle fasce alla mano, nessuna può dirsi al sicuro. Nemmeno il Napoli che parte col leggero vantaggio della prima fascia è esente da pericoli. Ecco perché potrebbe addirittura ritrovarsi con una tra Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid (tutte in seconda), Psv Eindhoven e Newcastle.

Leggi anche Le notizie di calciomercato del 24 agosto 2023

Napoli (1ª fascia)

Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid

Psv Eindhoven

Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad

Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid Psv Eindhoven Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Barcellona

Inter ( 2ª fascia)

Psv Eindhoven

Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad

Psv Eindhoven Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Barcellona

Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid

Milan (3ª fascia)

Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad

Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Barcellona

Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid

Lazio (3ª fascia)

Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad.

Stesso discorso per la squadra di Inzaghi visti gli spauracchi Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Barcellona oltre ai turchi del Galatasaray. Milan e Lazio sperano che la ‘dea bendata' nn si dimentichi di loro al momento dell'estrazione dall'urna delle palline: la terza fascia da cui partono è come trovarsi in mezzo a una morsa