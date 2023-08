Champions League 2023/2024, squadre qualificate ai gironi e fasce delle italiane Le squadre qualificate alla fase a gironi della Champions League 2023/2024 e tutto quello che c’è da sapere in vista del sorteggio con le fasce di Napoli, Inter, Milan e Lazio.

A cura di Marco Beltrami

Sono 32 le squadre che parteciperanno alla fase a gironi della Champions League 2023/2024. 26 sono già qualificate, mentre le altre 6 arriveranno dai playoff. A rappresentare l'Italia ci saranno 4 squadre ovvero Napoli, Inter, Milan e Lazio che già conoscono le rispettive fasce per il sorteggio in programma il 31 agosto. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle qualificate e sulla prima fase della prossima edizione della Champions.

Squadre qualificate ai gironi di Champions League

La Spagna è la nazione che può contare sul maggior numero di squadre qualificate alla fase a gironi, ben 5, con a seguire Inghilterra, Germania e Italia con 4 rappresentanti. Le qualificate alla Champions della Serie A sono Inter, Lazio, Milan e Napoli. Le ultime 6 squadre qualificate ai gironi saranno decise dalle sfide Braga-Panathinaikos, Maccabi Haifa-Young Boys, Molde-Galatasaray, Rakow-Copenhagen, Rangers-PSV, e Anversa-AEK Atene.

Inghilterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle Spagna: Atlético, Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla

Atlético, Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla Germania: Bayern, Dortmund, Lipsia, Union Berlin

Bayern, Dortmund, Lipsia, Union Berlin Italia: Inter, Lazio, Milan, Napoli

Inter, Lazio, Milan, Napoli Francia: Lens, Paris



Lens, Paris Portogallo: Benfica, Porto



Benfica, Porto Olanda: Feyenoord



Feyenoord Austria: Salisburgo

Salisburgo Scozia: Celtic

Celtic Serbia: Stella Rossa

Stella Rossa Ucraina: Shakhtar Donetsk

Le fasce del sorteggio dei gironi di Champions

Sono 4 le fasce del sorteggio dei gironi di Champions, ognuna con 8 squadre. Il quadro completo sarà chiaro solo dopo la conclusione dei playoff, con 8 posizioni ancora da determinare. Già note le fasce delle italiane, con il Napoli in 1a fascia quella occupata dalle vincitrici dei maggiori campionati europei, della scorsa Champions e dell'Europa League. In questa urna ci sono i campioni in carica del Manchester City, Barcellona, PSG e Bayern ma anche il Siviglia e non il Real che invece si trova in seconda fascia.

L'Inter è collocata in seconda fascia, quella delle formazioni con il migliore ranking non vincitrici dei rispettivi tornei. Una fascia "pericolosa" in cui ci sono Real Madrid, Atletico e Manchester United. Lazio e Milan invece si trovano in terza fascia con il rischio per loro di un sorteggio dei gironi complicato. Queste le fasce e le rispettive squadre:

1a fascia: Manchester City, Siviglia, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord

Manchester City, Siviglia, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord 2a fascia: Real Madrid, Manchester United, Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal

Real Madrid, Manchester United, Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal 3a fascia: Shakhtar, Salisburgo, Milan, Lazio, Stella Rossa più 3 da determinare

Shakhtar, Salisburgo, Milan, Lazio, Stella Rossa più 3 da determinare 4a fascia : Newcastle, Union Berlino, Lens più 5 da determinare

: Newcastle, Union Berlino, Lens più 5 da determinare da assegnare: Celtic e Real Sociedad

Quando inizia la fase a gironi della Champions League

Il sorteggio del 31 agosto permetterà di definire la fase a gironi della Champions League. Quando inizieranno poi le partite? La prima giornata dei match è in programma il 19 e il 20 settembre, e l'ultima prima della fase ad eliminazione diretta si disputerà il 12 e 13 dicembre 2023. Queste le date di tutte le partite dei gironi:

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023