Il solito Mbappé e una perla di Hakimi, il PSG batte il Dortmund e stacca il Milan I risultati delle partite del martedì della prima giornata di Champions. Vittoria larghissima per il Barcellona contro l’Anversa, successi anche per PSG e Manchester City.

A cura di Marco Beltrami

Nella serata dello 0-0 del Milan contro il Newcastle e del pareggio della Lazio contro l'Atletico Madrid con il gol di Provedel, nessuna sorpresa nelle altre partite di Champions League con il PSG che ha superato il Dortmund staccando il Milan nel segno di Mbappé e Hakimi. Il risultato più largo è stato sicuramente quello del Barcellona che ha travolto 5-0 l'Anversa, con vetrina per Joao Felix autore di una doppietta e per Lewandowski al 100° gol in Europa. Gloria anche per Gavi alla prima marcatura in Champions per il 5-0 finale

A proposito di giocatori di talento, ci ha pensato Julian Alvarez a risolvere i problemi di Guardiola. Il suo Manchester City nonostante più del 70% di possesso palla e 22 tiri in porta ha chiuso il primo tempo sotto di un gol con la Stella Rossa. Poi si è scatenato l'argentino con un gran gol e un altro viziato da una papera del portiere avversario. Menzione speciale anche per Rodri autore di una prova eccezionale impreziosita da una bella rete. 3-1 e spavento rientrato

Anche il PSG dunque ha trovato i tre punti, seppur non semplicemente, contro il Borussia Dortmund. Nel 2-0 del Parco dei Principi protagonisti Mbappé e Hakimi: il primo ha realizzato un calcio di rigore concesso per un fallo di mano (41° gol in 62 partite della massima competizione continentale, il 22° nelle ultime 23 giocate), mentre il secondo ha trovato la via del gol con una splendida iniziativa personale. Bleus primi da soli nel girone del Milan.

Nelle altre partite della 1a giornata, 3-1 esterno del Lipsia in casa dello Young Boys. Stesso risultato per il Porto che ha espugnato il campo dello Shakhtar che ha giocato ad Amburgo. Vittoria pesante anche per il Feyenoord contro un Celtic che ha chiuso addirittura in 9. Gli olandesi ora guidano il girone della Lazio a pari punti con l'Atletico Madrid.