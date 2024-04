video suggerito

Mbappé scatena una rissa nel tunnel degli spogliatoi dopo Barcellona-PSG: 60 persone coinvolte Kylian Mbappé ha scatenato una rissa nel tunnel degli spogliatoi subito dopo Barcellona-PSG di Champions. L'attaccante francese ha urlato in spagnolo facendo infuriare i calciatori catalani. Ci sono volute circa 60 persone per calmare tutti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sessanta persone coinvolte per sedare i calciatori del Barcellona che hanno inseguito furiosi Mbappé nel tunnel degli spogliatoi dopo la vittoria del PSG nel ritorno dei quarti di Champions. Ciò che è accaduto al termine della sfida di Montjuïc ha dell'incredibile. Secondo quanto riferisce MARCA, sarebbe stato proprio l'attaccante francese a far accendere la miccia. Vincere in casa del Barcellona è stata quasi come un vendetta dopo l'incredibile rimonta subita al Camp Nou nella stagione 2016-2017 con un vantaggio di 6-1 maturato all'andata.

Per questo motivo l'entusiasmo era alle stelle e soprattutto Mbappé, leader del PSG ancora fino a fine stagione prima di approdare al Real Madrid da luglio, ha festeggiato al meglio, forse in maniera eccessiva vista la reazione furiosa dei catalani. Mbappé è infatti entrato urlando e festeggiando nel tunnel degli spogliatoi con toni vendicativi insieme a diversi compagni di squadra. "Questo è il calcio ed è sul campo che dobbiamo parlare", ha detto il francese, che è noto per parlare correntemente lo spagnolo. A quel punto succede il finimondo.

Ciò ha dato fastidio a più di un giocatore del Barcellona che hanno capito come il francese si stesse rivolgendo a loro. Hanno interpretato la sua esultanza come una provocazione e alcuni calciatori del Barcellona lo hanno inseguito. A quel punto ci sono stati insulti, urla e spintoni. Tra giocatori, staff tecnico, assistenti e sicurezza si è formato un cospicuo numero di persone, circa sessanta. Per fortuna non c'è stato alcun attacco fisico o atti di violenza a parte qualche momento di tensione in cui i membri di entrambe le squadre si sono scontrati.

La realtà è che Kylian Mbappé ha concluso la partita molto emozionato, dopo aver segnato gli ultimi due gol del PSG e aver sigillato il pareggio. Dopo aver festeggiato la vittoria contro il Barcellona con il resto dei compagni e i tifosi del PSG recatisi in Catalogna, ​​l'attaccante francese è uscito dal campo con grande gioia ma si è comunque distinto per un gesto scorretto nei confronti dei tifosi del Barça ancora presente sugli spalti. Dopo un paio di “on y va” (andiamo in francese), Mbappé li ha provocati suscitando la loro reazione furiosa prima di raggiungere gli spogliatoi abbracciando il presidente Nasser Al-Khelaïfi. Di certo in vista del Clasico del prossimo anno con la maglia del Real Madrid, Mbappé sarà uno dei giocatori più attesi…