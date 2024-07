video suggerito

Lancia la palla in faccia all’avversario e viene spinto a terra: scatta una rissa furiosa in MLS Arriola lanciato la palla in faccia a Bassong e quest’ultimo lo spinge a terra: in quel momento si scatena una rissa che ha coinvolto quasi tutti i giocatori di Sporting KC e Dallas in MLS. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nei minuti finali della partita di Major League Soccer tra Sporting KC e Dallas è scoppiata una rissa nei pressi della bandierina del calcio d'angolo che ha portato anche un'espulsione. Paul Arriola ha lanciato la palla in faccia a Zorhan Bassong, che lo ha spinto a terra in reazione al gesto dell'avversario: in quel momento si è scatenata una zuffa che ha coinvolto quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre nei minuti di recupero del match.

Era il minuto 94 minuto e il Dallas stava cercando di recuperare lo svantaggio ma questa situazione non ha aiutato a provare l'ultimo assalto per pareggiare il risultato: al fischio finale lo Sporting KC ha portato a casa una vittoria per 3-2 in un match tra due squadre che non stanno andando bene e viaggiano nella zona medio-bassa della classifica della Western Conference della MLS.

Lancia la palla in faccia all'avversario e viene spinto a terra: rissa

Arriola stava tentando di far ripartire il gioco, con la sua squadra alla ricerca di un gol per pareggiare, ma Zorhan Bassong si è messo davanti col corpo davanti saltando per fermarlo: in questo modo ha impedito di effettuare la rimessa laterale velocemente Arriola, che gli ha lanciato la palla in faccia.

Questo gesto ha fatto infuriare il calciatore dello Sporting KC, che ha reagito sbattendo violentemente a terra l'avversario con il petto: subito dopo questo gesto i giocatori di entrambe le squadre sono accorsi per evitare che la situazione degenerasse ma si è scatenata una rissa con Bassong al centro di altri alterchi, tra spinte e insulti.

Il calciatore canadese del club di Kansas City è stato portato via dai suoi compagni di squadra, ma l'arbitro gli ha comunque mostrato un cartellino rosso. Arriola, per sua parte, se l'è cavata solo con un cartellino giallo.

Non proprio un grande spettacolo.