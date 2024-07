Per Rashford il tunnel è senza fine: dopo la stagione fallimentare, gli ritirano anche la patente

video suggerito

Marcus Rashford ha affrontato una stagione a dir poco deludente a tal punto che è stato estromesso tra i convocati di Southgate agli ultimi Europei tedeschi. Con il Manchester United non ha pressocché mai inciso, con il club inglese scivolato fuori dalla zona coppe in Premier e sorridendo solamente per la vittoria della FA Cup. Per il 26enne attaccante inglese, un crollo psicofisico che lo ha portato anche ad allontanarsi dai social alla ricerca della tranquillità necessaria per ritrovarsi. Ma continua a piovere sul bagnato: ora è arrivata anche la decisione del tribunale dopo la condanna per eccesso di velocità, con la patente ritirata per sei mesi.

La multa per eccesso di velocità e il ritiro della patente a Rashford

La decisione del tribunale è legata al reato commesso dal giovane attaccante del Manchester United lo scorso settembre quando, al volante della Rolls-Royce da quasi 1 milione di euro – una delle sue lussuose auto che ne compongono la flotta da mille e una notte- era stato fermato dalla stradale per aver superato il limite di velocità,

Rashford era stato sorpreso da una volante in borghese e davanti alle segnalazioni di fermarsi, aveva scatenato un inseguimento: "Temevo di essere inseguito da una auto che non avevo identificato" ha detto in tribunale, in un collegamento video, per giustificarsi. Oltre alla patente sospesa per sei mesi, Rashford è stato multato di 2 mila euro oltre al pagamento delle spese processuali.

La stagione di Rashford: fallimentare con lo United, niente Europei con l'Inghilterra

Un 2024 da dimenticare per la stellina del Manchester United che si è persa nel corso di quest'ultima stagione. Tra campionato e coppe non è riuscito mai a dare segnali di ripresa né di aiuto alla squadra che è finita ottava in premier, fuori dalla Champions ai Gironi, e agli ottavi di finale in League Cup. Solo una gioia: la 13a FA Cup.

In tutto questo, i numeri di Rashford sono più che negativi: 7 reti in 34 presenze complessive, un disastro rispetto alla precedente (56 partite e 30 gol) per un crollo verticale che lo ha portato alla decisione di allontanarsi anche dai social (dove vanta oltre 7 milioni di follower) dopo una "stagione difficile", per "riposarsi e resettare". Provando a digerire anche la conseguente mancata convocazione con l'Inghilterra agli ultimi Europei e ora, subendo anche l'ultimo colpo: costretto a muoversi a piedi malgrado decine di auto di lusso a disposizione.