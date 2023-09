Incidente per Marcus Rashford: dopo la partita del Manchester United distrugge la sua Rolls Royce L’attaccante del Manchester United stava tornando a casa dopo il match di Premier League con il Burnley quando è stato autore di un incidente.

Sabato sera il Manchester United ha giocato e vinto 1-0 in casa del Burnley. Dopo la partita ten Hag ha lasciato liberi i calciatori e Marcus Rashford, una delle stelle della squadra, ha avuto un incidente in auto, le cui circostanze sono ancora tutte da chiarire. L'attaccante dell'Inghilterra ha distrutto parte della sua Rolls Royce. Lo seguiva a distanza il compagno Bruno Fernandes che si è subito fermato per capire esattamente cosa è successo.

Eccezionalmente c'è stato un match serale al sabato per la Premier League. Un match giocato e vinto dal Manchester United, che si è riscattato dopo le sconfitte con Brighton e Bayern Monaco. I Red Devils si sono imposti per 1-0 sul Burnley, che ha iniziato malissimo la stagione. Incontro deciso da un gol di Bruno Fernandes al 45′. Chiuso il match i Red Devils in pullman sono tornati nel centro tecnico di Carrington. Un viaggio breve. Perché tra Burnley e Manchester ci sono appena 34 chilometri. Insomma una trasferta comoda quella di Burnley per lo United (come per il City).

I calciatori hanno lasciato il centro tecnico nella notte e Marcus Rashford a pochi chilometri da Carrington ha fatto un incidente. L'attaccante di preciso non si sa cosa ha combinato. Ma un uomo di lì per caso ha visto il calciatore uscire dalla sua vettura, una Rolls Royce da oltre 700 mila sterline, assai danneggiata nella fiancata sinistra. Quindi è probabile che il bomber sia andato a sbattere in una curva presa a forte velocità.

L'uomo che ha visto tutto, ha anche postato tutto sui social, e da quel video si vede Bruno Fernandes. Il portoghese scende dalla sua vettura e si reca da Rashford, per capire cosa era successo e soprattutto se stava bene.