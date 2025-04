video suggerito

De Zerbi porta il Marsiglia in ritiro in Italia fino a fine stagione: il motivo di questa decisione Roberto De Zerbi porta l’Olympique Marsiglia in ritiro in Italia fino alla fine stagione: quando nasce questa decisione e il motivo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto De Zerbi ha deciso: l'Olympique Marsiglia sarà in ritiro in Italia fino a fine stagione per poter centrare la qualificazione in Champions League. La decisione è drastica ma importante per la squadra francese: l'OM è tornata al secondo posto dopo il pareggio del Monaco e il rotondo successo sul Montpellier (5-1) ma l'allenatore italiano ha deciso di andare in ritiro fino a fine stagione e per allontanarsi dalle pressioni la squadra passerà l'ultimo mese di campionato in Italia, vicino Roma.

A confermare la sua decisione è stato lo stesso tecnico bresciano: "Come club, abbiamo messo in atto tutto il necessario per raggiungere i nostri obiettivi. L'idea era quella di unirci, poiché sappiamo cosa c'è da fare sul campo. Tuttavia, volevamo anche rafforzare lo spirito di squadra e migliorare l'unità. La squadra ha sempre dimostrato resilienza nei momenti critici".

De Zerbi porta il Marsiglia in ritiro in Italia: il motivo

Insieme al presidente Pablo Longoria e al direttore sportivo Mehdi Benatia, De Zerbi ha valutato che trascorrere del tempo insieme sarebbe di grande beneficio per la comprensione degli obiettivi comuni, specialmente con la fondamentale partita contro il Brest in arrivo: "Credo che questa sarà un'esperienza utile che i tifosi potranno apprezzare. Aggiunge un vero valore per il club, che ha fornito tutte le risorse necessarie. Voglio anche elogiare i giocatori per aver abbracciato questa iniziativa, consapevoli che hanno famiglie e si troveranno ad affrontare un mese intenso, con un chiaro obiettivo e un completo focus sul calcio. Sarebbe fantastico giocare il martedì e il mercoledì in questo stadio…".

Dopo le difficoltà delle ultime settimane l'OM vuole ‘fare gruppo' e rasserenare la situazione per affrontare al meglio il finale di stagione: l'obiettivo è centrare la qualificazione in Champions League e De Zerbi vuole riuscirci a tutti i costi.