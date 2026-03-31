De Zerbi nuovo allenatore del Tottenham, è ufficiale: “Ho firmato un contratto a lungo termine”

Roberto De Zerbi è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico italiano prende il posto di Igor Tudor che pochi giorni fa aveva raggiunto l'accordo col club per la risoluzione del suo contratto. Il nome di De Zerbi era spuntato fuori già nelle scorse ore prima di diventare ufficiale nella giornata di oggi con la nota degli Spurs: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi a nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro".

A parlare ai canali ufficiali del club è stato anche lo stesso De Zerbi: “Sono felicissimo di entrare a far parte di questo fantastico club calcistico, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo – e spiega -. In tutte le mie conversazioni con la dirigenza del Club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla".

De Zerbi spiega subito come la priorità sia quella di recuperare posizioni in classifica per raggiungere la salvezza quanto prima: "Sarà il nostro obiettivo principale fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo traguardo". Ma De Zerbi ha solo anticipato le mosse della società per il futuro che avrebbe voluto il tecnico bresciano in estate anticipando di fatto il suo arrivo: "Roberto era il nostro obiettivo numero uno per l'estate e siamo molto contenti di essere riusciti a ingaggiarlo ora."

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Il nome di Nesta come possibile elemento all'interno dello staff di De Zerbi

Per lui sarebbe pronto un contratto da cinque anni da oltre 12 milioni di euro che farebbe di lui il secondo allenatore più pagato della Premier League dopo Guardiola (che guadagna 23 milioni all'anno). Secondo il ‘Sun' all'interno dello staff di De Zerbi potrebbe esserci anche Alessandro Nesta che dopo la sua esperienza al Monza potrebbe ripartire proprio dall'Inghilterra supportando De Zerbi in questa avventura al Tottenham.